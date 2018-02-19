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Efsane yönetici 1 Haziran’da görevini bırakacak

Hürriyet Oto
19.02.2018 - 11:29 | Son Güncelleme:

FIAT Chrysler Grubu’nun (FCA) efsane CEO’su Sergio Marchionne’nin 1 Haziran’da görevini bırakması bekleniyor. İtalyan Fiat’ı iflasın eşiğinden çıkartarak 2 milyar dolarlık şirketi 72 milyar dolarlık dünya devi yapan Marchionne’nin yerine CEO olarak adı geçen 4 aday arasında öne çıkan isim ise Tofaş’ın eski CEO’su olarak da yakından tanıdığımız İtalyan yönetici Alfredo Altavilla.

GECTİĞİMİZ ay Detroit Otomobil Fuarı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan FCA CEO’su Sergio Marchionne, görevi için düşünülen adayların hepsinin erkek olduğunu belirtmesi üzerine, FCA’nın üst yönetimindeki muhtemel isimler ortaya çıkmış oldu.

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Etiketler: İtalyan Fiat
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