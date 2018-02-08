Efsane yapımcıdan dudak uçuklatan iddialar

Mesleki kariyeri boyunca tam 27 kez Grammy ödülü kazanan 85 yaşındaki Quincy Jones, "Bunu böyle alenen kamuoyuna açıklamaktan nefret ediyorum ama, Michael birçok kişiden bir çok şarkı çaldı. Notalar yalan söylemez. Michael, bu anlamda Makyavelist biriydi" dedi.

Quincy Jones, sözün burasında özellikle Michael Jackson'ın Thriller albümünün en çok patlama yapan şarkısı Bille Jean'ı işaret etti. Jones, bu şarkının bir dönemin 'disko kraliçesi' Donna Summer'ın State of Independence adlı şarkısından intihal olduğunu belirti. Quincy Jones, Michael Jackson'ın "açgözlü" olduğunu da ileri sürdü.

Ünlü yapımcı, Michael Jackson'ın kişiliğiyle ilgili ilginç iddialar da ortaya attı. Jones " Onu estetik operasyonlar yüzünden öldürecektim. Sürekli kendini haklı çıkarmaya çalışır ve bir takım hastalıklar yüzünden estetik operasyon geçirdiğini söylerdi" diye konuştu.

Quincy Jones, Michael Jackson'ın her zaman görüntüsüyle ilgili sorunlar yaşadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü babası ona sürekli çirkin olduğunu söyleyip, taciz ederdi. Başka ne bekleyebilirsiniz ki?"

THE BEATLES'E AĞIR ELEŞTİRİ





Jones, müzik dünyasının efsanevi grubu The Beatles hakkında da tartışılacak sözler sarf etti. Jones, dünyayı kasıp kavuran grubun, kendisini hiç etkilemediğini belirterek "Onlar dünyadaki en kötü müzisyenlerdi" dedi. Özellikle de Paul McCartney'in dünyanın en kötü bas gitarcısı olduğunu vurguladı.

Quincy Jones'un iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. Efsanevi yapımcı, bir dönemin ünlü aktörü Marlon Brando'nun da erkeklerle birlikte olduğunu ileri sürdü. Jones "Her şeyle birlikte olurdu. Posta kutularıyla ve James Baldwin'le, Rivhard Pryor'la, Marvin Gaye'le."

IVANKA TRUMP İLE AKŞAM YEMEĞİNE ÇIKTIM





Quincy Jones'un en çarpıcı açıklamalarından biri de ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ile çıktığını söylemesiydi.

"Narsist, megaloman, eğitimsiz. Halka duymak istediklerini söylüyor. Ona dayanamıyorum" diye nitelendirdiği Donald Trump'ın kızı Ivanka ile çıktığını da ileri sürdü Jones.

Kendisiyle söyleşi yapan gazetecinin "Bekle, gerçekten mi" diye şaşkınlığını belli etmesinin ardından da "Evet, bayım " diye söze başladı Quincy Jones ve şöyle anlattı: " 12 yıl önceydi. Tommy Hillfiger, kızım Hidada ile çalışıyordu. Bana Ivanka'nın benimle akşam yemeği yemek istediğini söyledi. Ben de ona 'problem değil. O hoş bir kız' diye yanıt verdim. Ivanka, benim benim hayatımda gördüğüm en güzel bacaklara sahipti" dedi.