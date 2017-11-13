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Efsane sarı otobüs bakın ne hale geliyor?

Emre ÖZPEYNİRCİ
13.11.2017 - 14:01 | Son Güncelleme:

GELECEĞİNİ elektrik üzerine kuran Alman otomotiv devi Mercedes’in çatı şirketi Daimler AG, Amerika’nın tüm dünyada sembol haline gelmiş efsane sarı okul otobüslerini elektrikli hale getirdi. Böylece elektrikli otobüs ile geleceğe nostaljik bir adım atılmış oldu. Daimler AG Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche’nin profesyonel sosyal paylaşım sitesi Linkedin’de paylaştığı haberde, bu projeyle Amerika’daki tamamen elektrikli ilk otobüsün geliştirildiği belirtildi.

1916’DA BAŞLADI

Araçların üretimi Daimler’in Kuzey Amerika’da bulunan ve 1916 yılından bu yana sarı okul otobüslerini üreten iştiraki ‘Thomas Built Buses’ (TBB) tarafın gerçekleştirilecek.

Efsane sarı otobüs bakın ne hale geliyor

‘Saf-T-Liner C2’ olarak adlandırılan ve aynı zamanda ‘Jouley’ olarak tanınan otobüsün 2019 yılında okul bölgelerinde yollara çıkması bekleniyor. Toplam 81 öğrenci taşıyabilen ve 160 kWh batarya üzerine kurulan elektrikli otobüsün 160 km menzile sahip olduğu Efsane sarı otobüs bakın ne hale geliyor
belirtiliyor.

8 SAATTE ŞARJ

Daha büyük bataryalar ile donatılabileceği belirtilen otobüs, bu sayede daha uzun rotalarda da kullanılabilecek. 0’dan 100 km hıza 45 saniyede çıkabilen ve 8 saatte şarj edilebilen otobüs, minimum düzeyde hareketli parçaya sahip.

Efsane sarı otobüs bakın ne hale geliyor

Bu sayede bakım maliyeti neredeyse bulunmayan araç, Tesla modelleri gibi uzaktan yazılım güncellemesi alabiliyor. Gelişmiş güvenlik önlemlerine de sahip olan Saf-T-Liner C2, aynı zamanda yenileyici (regenerative)  fren sistemini de bünyesinde taşıyor. Bu sistem aracı otomatik olarak yavaşlatarak bataryaları doldurabiliyor.

Etiketler: değişiklik
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