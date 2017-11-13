Efsane sarı otobüs bakın ne hale geliyor?

1916’DA BAŞLADI

Araçların üretimi Daimler’in Kuzey Amerika’da bulunan ve 1916 yılından bu yana sarı okul otobüslerini üreten iştiraki ‘Thomas Built Buses’ (TBB) tarafın gerçekleştirilecek.

‘Saf-T-Liner C2’ olarak adlandırılan ve aynı zamanda ‘Jouley’ olarak tanınan otobüsün 2019 yılında okul bölgelerinde yollara çıkması bekleniyor. Toplam 81 öğrenci taşıyabilen ve 160 kWh batarya üzerine kurulan elektrikli otobüsün 160 km menzile sahip olduğu

belirtiliyor.

8 SAATTE ŞARJ

Daha büyük bataryalar ile donatılabileceği belirtilen otobüs, bu sayede daha uzun rotalarda da kullanılabilecek. 0’dan 100 km hıza 45 saniyede çıkabilen ve 8 saatte şarj edilebilen otobüs, minimum düzeyde hareketli parçaya sahip.

Bu sayede bakım maliyeti neredeyse bulunmayan araç, Tesla modelleri gibi uzaktan yazılım güncellemesi alabiliyor. Gelişmiş güvenlik önlemlerine de sahip olan Saf-T-Liner C2, aynı zamanda yenileyici (regenerative) fren sistemini de bünyesinde taşıyor. Bu sistem aracı otomatik olarak yavaşlatarak bataryaları doldurabiliyor.