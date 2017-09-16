Efsane oyuncunun kızı sokaklarda yaşıyor

Geçtiğimiz 20 Ağustos'ta 91 yaşında hayata veda eden efsane komedyen Jerry Lewis'in evli olduğu sırada yaşadığı bir başka ilişkiden dünyaya gelen kızı Suzan Lewis, Philadelphia kentinde sokaklarda yaşıyor.
60'lı yaşlarının sonundaki Lewis'i Inside Edition adlı program buldu ve konuştu. Yüz hatları babasına tıpatıp benzeyen Suzan Lewis'in annesi Lynn Dixon gençliğinde modellik yapıyordu. Dixon ve Jerry Lewis üç yıl ilişki yaşadı. Suzan da 1950'li yılların sonunda bu ilişkiden dünyaya geldi. Ünlü aktör o dönemde ilk karısı vee altı çocuğunun annesi Patti Palmer ile evliydi.
Yapılan DNA testiyle yüzde 88.7 Jerry Lewis'in kızı olduğu kanıtlanan Suzan Lewis ise babasının kendisini hiç arayıp sormadığını belirtti.
Anlattığına göre Lewis onu hiçbir zaman kızı olarak benimsemedi. "Babam beni istediği her zaman görebilirdi" diye konuşan Suzan Lewis, babasının ölümünü de bir arkadaşından duyduğunu anlattı.
Suzan Lewis. televizyonları olmadığı için haberleri takip edemediklerini de belirtti.
Poşetlerin içine koyduğu eşyalarını bir market arabasında taşıyan Suzan Lewis, yemeklerini de bir Çin lokantasında yediğini anlattı. Kendi söylediğine göre burası yaz aylarında serin kış aylarında da sıcak oluyor.
Suzan Lewis "Sokaklarda yaşamak zorundaysanız eğer yalnız kalmıyorsunuz, kendinizi izole olmuş hissetmiyorsunuz. Etrafınızda hep birileri oluyor" diyerek hayatını anlattı.
Babasının hatırı sayılır bir serveti olmasına rağmen Suzan Lewis bundan da herhangi bir hak alamıyor. Çamaşırlarını bir çamaşırhanede yıkıyor, otobüse binerek seyahat ediyor. Gece olduğu zaman da kilitli bir panjurla güvence atına aldığı konteynerına eşyalarını koyup metal bir bankın üzerinde uyuyor. Üzerine de gazete kağıtları ya da mukavvalar örtüyor.
Bütün bu zorluklara rağmen Suzan Lewis hayata iyimser yandan baktığını anlattı. "Negatif olmanın bir anlamı yok. Eğer öyle yaparsanız sefil hale gelirsiniz" diye konuşuyor.
İlk evliliğini 1944 yılında Patti Palmer Lewis ile yapan Jerry Lewis'in bu evlilikten 6 tane çocuğu var.
Aktör 1983 yılında Patti Lewis'ten boşanıp SanDee Pitnick ile evlendi ve bir çocuk sahibi oldu. Lewis hayata veda ettiğinde Pitnick ile evliydi.
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