Efsane müzikal İstanbul'da

Zorlu PSM’nin ilk Türkçe müzikal prodüksiyonu Damdaki Kemancı, Talimhane Tiyatrosu işbirliğiyle Zorlu PSM sahnesinde ilk kez izleyicilerle buluştu. Tüm biletleri tükenen prömiyerde Binnur Kaya ve Mehmet Ali Kaptanlar gibi değerli sanatçılardan oluşan kadro, dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Sütçü Tevye” öykülerinden uyarlanan, Broadway’de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olarak kayıtlara geçen Damdaki Kemancı müzikali, 2 Ocak akşamı Zorlu PSM prodüksiyonu ve Talimhane işbirliğiyle, Mehmet Ergen yönetmenliğinde ilk kez Zorlu PSM sahnesine çıktı. Binnur Kaya, Mehmet Ali Kaptanlar, Özgür Çevik ve Ceren Gündoğdu gibi değerli sanatçılardan oluşan ekip, haftalar süren yoğun çalışmaların sonunda izleyicilerle buluştu.x

Müzikalin prömiyerinde sahnede 38 kişilik oyuncu ve 10 kişilik orkestra kadrosu yer alırken, Gül Sağer ve Behlüldane Tor’un üstlendiği başarılı dekor ve kostüm tasarımı büyük ilgi gördü. İkili, kısa bir süre içinde tüm parçaların eskitme ve modellemesi üzerine tek tek çalışarak, kusursuz bir işe imza attı.

“Zengin Olsaydım Ben” gibi sevilen ve tanıdık şarkılara eşlik eden izleyiciler, oyunun sonunda tüm kadroyu dakikalarca ayakta alkışladı. Ocak ayındaki tüm temsillerinin biletleri tükenen müzikal, sezon boyunca sahnelenecek.

Müzikalin Şubat 2018 temsil tarihleri

6 Şubat 2018 – Drama Sahnesi – 20:30

13 Şubat 2018 – Drama Sahnesi – 20:30

14 Şubat 2018 – Drama Sahnesi – 20:30