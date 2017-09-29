Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Efsane hocaya veda

    Efsane hocaya veda

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 21:01 | Son Güncelleme:

    TÜRK kardiyoloji biliminin efsane isimlerinden Prof. Dr. Altan Onat, 88 yaşında yaşama veda etti.

    Prof. Dr. Onat, uluslararası HERO-2 çalışmasının Türkiye koordinatörlüğünü yürüttü. Dr. Onat, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir ülke-çapında kalp sağlığı taramasını (TEKHARF) 1990 yılında, takip taramalarını da 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 ve 2012’de yürüttü. Avrupa Birliği’ne Avrupa’dan sunulan üç büyük projede baş araştırıcılar arasına davet edildi. 1992 yılına kadar, bir Türk hekiminin yönetim kuruluna ilk kez seçildiği Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin asbaşkanlığını yürüttü. Prof. Dr. Onat için ilk tören Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlendi. Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , vefat , Altan Onat
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri