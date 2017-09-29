Efsane hocaya veda

Prof. Dr. Onat, uluslararası HERO-2 çalışmasının Türkiye koordinatörlüğünü yürüttü. Dr. Onat, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bir ülke-çapında kalp sağlığı taramasını (TEKHARF) 1990 yılında, takip taramalarını da 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 ve 2012’de yürüttü. Avrupa Birliği’ne Avrupa’dan sunulan üç büyük projede baş araştırıcılar arasına davet edildi. 1992 yılına kadar, bir Türk hekiminin yönetim kuruluna ilk kez seçildiği Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin asbaşkanlığını yürüttü. Prof. Dr. Onat için ilk tören Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlendi. Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.