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    Efsane futbolcu devlet başkanı oldu

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 09:59 | Son Güncelleme:

    1995'te Ballon d'Or ödülü kazanan Milan'ın efsane golcüsü George Weah Liberya Devlet Başkanı seçildi.

    Unutulmaz golcü George Weah ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda devlet başkanı seçildi. Weah, 1995 yılında Altın Top ödülüne layık görülmüş ve bu ödülü kazanan ilk Afrikalı futbolcu olmuştu.

    Milan’ın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden, unutulmaz golcü George Weah, ülkesi Liberya’da seçimleri kazanarak, devlet başkanı oldu.

    1995’te FIFA tarafından Dünyanın En İyi Futbolcusu seçilen ve aynı zamanda Altın Top ödülünü de kazanan ve bunları başaran ilk Afrikalı futbolcu olan Weah, ülkesinde çok sevilen bir figür olarak biliniyordu.

    Efsane futbolcu devlet başkanı oldu

     

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    Etiketler: Liberya , devlet başkanı , george weah
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