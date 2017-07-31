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    EFM BİM nedir? BİM'den hediye çeki kazandınız mı?

    Hürriyet Haber
    31 Temmuz 2017 - 07:41Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 07:41

    EFM servisi üzerinden kullanıcıların telefonlarına gönderilen SMS'ler kullanıcıları kandırmaya yönelik gönderiliyor. Gelen mesajda "BİM'den 300 TL hediye çeki kazandınız" şeklinde bir ileti kullanıcılara gönderiliyor. Ancak elbette böyle bir şey söz konusu değil! Yani bu durumdan BİM'in haberi yok!

    Her geçen gün bir yenisiyle daha karşılaştığımız SMS dolandırıcılığına Birleşik Mağazalar A.Ş. yani kısaca BİM market zinciri de eklendi. Dolandırıcılar "BİM'den 300 TL değerinde hediye çeki kazandınız, 24 saat içinde müşteri hizmetlerini arayınız,0888298****" mesajlarını EFM adlı SMS servisinden gönderiyorlar.

    Mesajda verilen numarayı aradığınızda ise telefon faturanızdan bir miktar parayı çekiyorlar.

    Büyük markaların isimlerini ve SMS formatlarını kullanarak bilgilerinizi elde etmeye çalışan bu dolandırıcılar her geçen gün farklı bir metodla karşımıza çıkıyor.

    Genellikle “Cep telefonu kazandınız”, “Adınıza tanımlanmış...” gibi cümlelerle gelen mesajlarla bilgilerinizi veya kredi kartı numaranızı isteyen SMS'leri aldığınızda en yakınınızdaki polis merkezine başvurmalısınız.

    EFM BİM nedir BİMden hediye çeki kazandınız mı

    Etiketler: efm , efm nedir , efm bim nedir , sms
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