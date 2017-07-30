Efes'te davete talep kesildi

Geçtiğimiz ay İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’nde Celsus Kütüphanesi önündeki yemek masalarının bulunduğu fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu. Sosyal medyada, Efes Celsus Kütüphanesi’nin önüne kurulan kumaş giydirilmiş sandalye ve masaların bulunduğu fotoğraflar uzun bir süre tartışıldı. Fotoğraftaki yemeğin bir düğün olduğu iddiaları Kültür Bakanlığı’nca yalanlanırken, yetkililer turizme katkı koyacak toplantı ve yemek organizasyonları için belli kural çerçevesinde sadece Efes değil başka örenyerlerde de kiralama yapılabildiğini açıklamıştı.

YENİ TALEP OLURSA DİKKAT İSTENECEK

Aradan bir ay geçtikten sonra herhangi yeni bir düzenleme ve değişiklik yapılıp yapılmadığı ile ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan İl Kültür Müdürlüğü ve Efes Müze yetkilileri şu bilgileri verdi: “Normalde bu dönem en çok turizm organizasyonu yapılan günler olması gerek. Ancak tahminimize göre tepkilerden artık çekindiler. O günden bu yana Efes’te tek bir organizasyon olmadı. Şu ana kadar talep hiç yok. Çekince doğduğunu düşünüyoruz. Belki sakinleştikten sonra yeniden talep gelebilir. Ancak biz yine de yeni taleplerde tarihi doku ve atmosfere zarar vermeyecek masa düzenleme yapılması konusunda dikkat isteyeceğiz. Benzer görüntüler olmaması için gayret edeceğiz. Olaylardan sonra böyle bir karar alındı.”