Efes'e yat kanalı

Efes’e yatla gitme olanağı sağlayacak proje çerçevesinde bölgeye 1621 kazık çakılacak. Projenin ilk etabı için 19 Ekim’de (yarın) ihale yapılacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın 35 İzmir Projesi arasında yer alan Efes’e Antik Kanal projesiyle, 2500 yıl sonra Efes’in yeniden denizle buluşmasının hedeflendiği vurgulandı.



6.1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Efes Limanı’ndan 9 kilometre çekilen denizin antik kentle buluşacağı belirtilerek, UNESCO dünya mirası listesinde de yer alan Efes Antik Kenti’nin bu projeyle ününe ün katacağı iddia edildi. Verilen bilgilere göre 6.1 kilometre uzunluğundaki kanal projesinin ilk etabında 600 metrelik kanal girişi ve yat limanı yer alıyor. İlk etabın bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.



TARİHİ DOKUYA ZARAR VERMEYECEK

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ihaleye çıkacak olan projenin tarihi dokuya zarar vermeden büyük bir titizlikle yürüyeceğini vurgulayarak, “İki etaplı projenin ilk etabında yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkânı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre genişlikte olacak” dedi. Doğal sit alanı olan bölgeye ilk etapta 1621 adet kazık çakılacağını açıklayan Eroğlu “Giriş kanalının duvarları tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak” bilgisini verdi.







YERALTI DA ÜSTÜ DE ZARAR GÖRÜR

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ise Hürriyet’e Efes Antik Kenti ve çevresinin hem tarihi hem de doğal sit alanı olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: “Dünya mirası listesinde yer alan kültürel bir varlık, ben yaptım oldu, anlayışıyla gündeme getirilemez. Böyle bir projenin yapılması halinde çok büyük zarar görmesi söz konusu olabilir. Arkeoolojik kalıntılar ve doğal çevre büyük zarar görebilir. Doğal ve arkeoolojik sit alanlarında uygulama yapabilmek için ciddi bir zamana ve çalışmaya ihtiyaç vardır. Aceleye getirilmemelidir. Projenin gerçekleşmesi halinde sadece Efes ve arkeolojik kalıntılar zarar görmeyecek; çevresinde de ciddi bir yapılaşmanın önü açılacak. Selçuk kalıntıları ve Pamucak Bölgesi ciddi bir yapılaşma riski altına girecektir. Oysa İzmir merkezden Selçuk’a 1 TL’ye banliyö treni ile gidilebiliyor. Herhangi bir ulaşım sorunu yok. İlave otel, konaklama gibi yapılaşmaya ihtiyaç yok. Bu projeye neden ihtiyaç duyuldu anlayabilmiş değiliz.”



