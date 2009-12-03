Efes zorlu virajı aştı

Oyuna Kasun, Thornton, Kerem, Sinan ve Engin beşiyle başlayan lacivert - beyazlılar ilk 3 çeyrekte isteksiz, donuk bir oyun sergilediler. Hücumda isabetsiz sutlar atan Efes Pilsen, bu 3 periyotta savunması ile ayakta durdu. Hücum silahlarını bir türlü oyuna sokamayan lacivert - beyazlılar 4. periyota kadar rakibiyle başa baş bir oyun oynamak zorunda kaldı.

Doğan Hakyemez yazıyor

Litvanya takımı ise iyi savunma yapıp sabırlı hücum ederek 4. çeyreğe kadar aranın açılmasına engel oldu. Kaya’nın 4 faul alıp oyuna Santiago’nun girmesiyle Efes Pilsen canlandı.

Bu oyuncu oynadığı 13 dakika 33 saniyede, 17 sayı, 6 ribanut ve 2 blok yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Ancak bana göre Efes Pilsen’e bu galibiyeti getiren oyuncu Kerem Tunceri’ydi. Oynadığı 23 dakika 45 saniyede 5 sayı 7 asist yapan Kerem Efes Pilsen’in maçtan kopmamasını sağlarken Santiago ve arkadaşlarına indirdiği paslarla farkı getiren oyuncuydu.

Rakocevıç de son bolümde attığı sayılarla eski gücüne doğru gitmekte olumlu sinyaller verdi.

Çok zorlu bu karşılaşmada tek eksik Ayhan Şahenk Spor Salonu’na gelmeyen lacivert - beyazlı taraftarlardı.