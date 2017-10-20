Efes Antik Kenti Kanal Projesi'nde ihalenin ilk oturumu yapıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Efes Antik Kenti'ni 2 bin 500 yıl sonra yeniden denizle buluşturacak kanal projesinin ilk etabı için düzenlenen ihalenin ilk oturumu tamamlandı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın "35 İzmir Projesi" arasında yer alan iki etaplı Efes Antik Kenti Kanal Projesi'nin ilk etabı için düzenlenen ihale, Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Efes Antik Limanı'na yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde giriş kanalı yapılmasını içeren projenin ilk etabının ihalesine 53 teklif verildi. İstekliler, projeye ilişkin tekliflerini kapalı zarfla ihale komisyonuna teslim etti.

Zarfları açmadan önce inceleyen ihale komisyonu, projenin maliyetini 30 milyon 876 bin 158 lira 85 kuruş olarak belirlediklerini ifade etti ve daha sonra kendilerine teslim edilen zarfları açmaya başladı.

Komisyonun zarflardaki teklifleri alması ve geçerli tekliflerinin tespit edilmesinin ardından sınır değer hesabı yapıldı.

İhalede işi yüklenecek firma, sınır değerin üzerinde en düşük teklifi yapan dosya sahipleriyle ilgili yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Efes Antik Kanalı Projesi'nin ilk etabının, işin başlamasının ardından bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihalenin ilk ve açık olan oturumunun bugün tamamlandığını, ciddi bir katılım olduğunu söyledi.

İstekliler tarafından sunulan 53 teklifi inceleyeceklerini dile getiren Eker, "53 dosya incelenecek ve gerekirse soruşturmaları yapılacak. Ondan sonra da neticeyi hep beraber göreceğiz. Şu anda teklif edilen ve ortaya çıkan sınır değerle ilgili bir şey söylemek doğru değil. Çünkü verilen rakamlardan birisinin dosyasında herhangi bir eksik çıkabilir. O geçersiz sayılırsa farklı bir durumla karşılaşabiliriz. Bundan sonra komisyon kendi arasında dosyaları tek tek inceleyecek ve projeyle ilgili karar verilecek." dedi.

Projenin tamamlanması halinde, Efes limanından 2 bin 500 yıl içinde yaklaşık 9 kilometre çekilen deniz, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan antik kentle yeniden buluşturulacak. Proje doğrultusunda toplam 6 bin 130 metre uzunluğunda kanal açılacak.



