Edwards’a 15 yeni mağaza

AMERİKALI Brooks Brothers gibi RMK Classic Giyim’in çatısı altında yer alan ve ulaşılabilir lüks markaları içeren Edwards, atağa kalkıyor. İlk olarak Edwards markasını 2015 yılında İstanbul Akmerkez’de açtıklarını hatırlatan Füsun Kuran, “Şu an beş şubemiz var. Daha çok kişinin lüks markalara ulaşması için mağaza sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bayilik sistemi ile bunu 2019’a kadar 20 noktaya çıkaracağız. Yani toplamda 15 yeni şube açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZEL FİYAT UYGULAMASI

Türkiye’de ulaşılabilir lüks giyim alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdiğine dikkat çeken Füsun Kuran, şu değerlendirmeyi yaptı: “Son iki yıldır Edwards markasında yeni bir yapılanma sürecine girmiştik. Bu süreçte çok başarılı bir performans gösterdik. Mağazamızda satılan markalara Brooks Brothers, Replay, Anchorge, Sperry, Ebruly, Anchor&Crew, Armaggan, Faber Castel ve Batya Kebudi’yi ekledik. Bu alanda ana hedefimiz daha fazla tüketiciye ulaşmak. Çünkü Edwards’ı bir kez ziyaret edenler tekrar tekrar geliyor. Burada gerçekten fiyat anlamında çok farklı bir yapılanmaya yöneldik. Örneğin Brooks Brothers’ın genç koleksiyonu Red Fleece de Edwards’ta satılıyor. Özellikle bu ürün grubuna talep çok fazla.”

700 MODEL BULUNUYOR

Edwards’ın gençleri hedefleyen klasik giyim tarzını yansıttığını dile getiren Kuran, sözlerine şöyle devam etti: “Marka eskiden marin ve özel dikim ağırlıklı bir konsepte sahipti. Bugün mağazalarımızda toplamda 700 model bulunuyor. Bunlar yüzde 50 erkek, yüzde 50 kadın ürünleri. Fiyatlar da 100 lira ile 750 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Şimdi daha genç ve erişilebilir hale geldi.”

ANADOLU’DA BÜYÜK POTANSİYEL VAR

HEDEFLERİNİN yeni şubelerle daha fazla kişiye ulaşmak olduğunu dile getiren Füsun Kuran, “Brooks Brothers mağazalarımız Zorlu Center, Akasya AVM, İstinyepark, İzmir Konak Pier, Ankara Panora AVM’de yer alıyor. Edwards mağazalarımız ise Akmerkez, Kalamış Marina, Oasis Designer, İzmir Konak Pier Avm ve Antalya Land Of Legends’da yer alıyor. Yeni mağazalarımızı yine İstanbul başta olmak üzere ancak Anadolu’da da güçlü olacak şekilde açmak istiyoruz. Büyük potansiyel olduğunu gözlemlediğimiz bir kaç il üzerinde çalışmalarımız yoğun olarak sürüyor” diye konuştu.