Edremit KÃ¶rfezi'nde zeytinyaÄŸÄ± sÄ±kÄ±mÄ± baÅŸladÄ±

Edremit'te sezonun ilk zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fabrikada, AA muhabirine aÃ§Ä±klama yapan BalÄ±kesir Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± TanÄ±tÄ±m Grubu BaÅŸkanÄ± Mehmet Semerci, sezonun ilk yaÄŸÄ±nÄ± sÄ±kmanÄ±n zeytinciler iÃ§in yeni bir doÄŸumun baÅŸlangÄ±cÄ± gibi olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Semerci, zeytin hasadÄ±nÄ±n Ã¼zerinden 24 saat geÃ§meden yaÄŸÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°Ã§inde polifenoller dediÄŸimiz zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n koruyucu Ã¶zellikleri, iyileÅŸtirici Ã¶zellikleri son derece yÃ¼ksek oluyor erken hasat sÄ±kÄ±mÄ±nda. EylÃ¼lde zeytin sÄ±kÄ±mÄ± pek gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸtir. Ama bu yÄ±l meyve zamanÄ±ndan Ã¶nce olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ. Bir de sulanan zeytin aÄŸaÃ§larÄ±ndan olduÄŸu iÃ§in yaÄŸ sÄ±kÄ±mÄ±na ve hasada bir sÃ¼re daha erken baÅŸlandÄ±." diye konuÅŸtu.Â

Erken hasattan son derece memnun olduklarÄ±nÄ± aktaran Semerci, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"BÃ¶lgede zeytin rekoltesi Ã§ok gÃ¼zel. Umuyorum TÃ¼rkiye ihracatÄ±na Ã¶nemli katkÄ±sÄ± olur. BÃ¶lge halkÄ±na ve bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkemize hayÄ±rlÄ±, uÄŸurlu, bereketli bir zeytin sezonu olsun. Bu barÄ±ÅŸ aÄŸacÄ±nÄ±n altÄ±nda, bu Ã¼rÃ¼nden daha Ã§ok faydalanÄ±rÄ±z umarÄ±m. KasÄ±m-aralÄ±k aylarÄ±nda 100 kilo zeytinden 20 litreye kadar yaÄŸ elde ediliyor. Bu ayda yapÄ±lan hasatta 100 kilo zeytinden 11-12 en fazla 15 litreye kadar yaÄŸ elde edebilirsiniz. Bu verim dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ gibi gelebilir ama kalitesinin yÃ¼ksekliÄŸi o aradaki farkÄ± kapatÄ±r. Meyve tam olgunlaÅŸmadan, siyaha dÃ¶nmeden elde edilen yemyeÅŸil mis gibi kokusu olan yaÄŸlarÄ± elde etmek iÃ§in biraz erkence hasat etmemiz lazÄ±m. Biz de onu gerÃ§ekleÅŸtirdik."Â

Åžu anda fiyatlarÄ±n tam belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatan Semerci, erken hasat zeytinyaÄŸÄ±nÄ±n son tÃ¼keticiye 25 liradan ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.Â

Zeytin Ã¼reticisi ziraat mÃ¼hendisi Mehmet BalcÄ± da "Burada sÄ±kÄ±lan zeytinler dÃ¼n toplandÄ±. BugÃ¼n buraya geldi ve hemen sÄ±kÄ±lÄ±p ambarÄ±mÄ±za giriyor. DolayÄ±sÄ±yla da zeytinyaÄŸÄ±nda hiÃ§ bozulma olmadan, zeytinde hiÃ§ bozulma olmadan taÅŸÄ±masÄ± gereken bÃ¼tÃ¼n gÃ¼zel Ã¶zellikleri iÃ§inde barÄ±ndÄ±ran bir yaÄŸ Ã¼retiyoruz ÅŸu anda. TÃ¼keticilerin yaÄŸÄ±n bu gÃ¼zel Ã¶zelliklerini bilmeleri, tanÄ±malarÄ± arttÄ±kÃ§a bizim yaÄŸÄ±mÄ±z da kÄ±ymetlenecek. Ãœretici de yaÄŸÄ±n en gÃ¼zel ÅŸekilde Ã¼retildiÄŸi bu tarihlerde hasada baÅŸlayacak. Tabii bizim meyvemiz kÄ±ÅŸÄ±n toplanan bir meyve. Sonbaharda bu aylarda baÅŸlar, tahmin ediyorum ocak, ÅŸubat ayÄ±na kadar hasat sÃ¼rer. Ben her zaman erken hasadÄ± Ã¶neriyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.





