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Edremit Körfezi'nde zeytinde yüksek rekolte bekleniyor

AA
31 Temmuz 2017 - 11:16Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 11:16

Türkiye'de, yaklaşık 13 milyon zeytin ağacı ile önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, bu sezon verimin yüksek olması bekleniyor.

Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Edremit Körfezi'nde, bu sezon yüksek rekolte beklentisi hakim - Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Diker: "Mahsul tutumları yavaş yavaş belirmeye başladı. Artık zeytini dalında görebiliyoruz. Güzel yağış oldu ve bu yağışlar zeytine mutlaka olumlu yönde dönüş sağlayacaktır. Böyle giderse zeytin rekoltesinin bu sene tatmin edeceğini düşünüyorum" 

Kuraklık nedeniyle geçen yıl zeytinde kalite ve rekolte kayıplarının yaşandığı Edremit Körfezi'nde yer alan Balıkesir'in Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran ilçelerinde, zaman zaman etkili olan yaz yağışları zeytin üreticilerini umutlandırdı. Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin üreticilerinin hep iyi ve verimli bir mahsul beklentisi taşıdığını ancak geçen yıl bazı olumsuzluklar yaşandığını hatırlattı. 

Diker, geçen sene yaz ortalarına kadar her şeyin normal gittiğini ifade ederek, "Ağustos ayında yaşanan aşırı sıcaklar ve yağış olmaması nedeniyle zeytinci çok kötü bir sezon geçirdi. Zeytinin kalitesi düşüktü, bazı yerlerde ağaçlar zeytin bağlamamıştı. Dolayısıyla kaliteli, iri zeytin olmayınca dane zeytin rekoltesinde ve zeytin randımanında düşüş yaşandı. Bu da ülke rekoltesini olumsuz etkiledi." diye konuştu. 

 "GÜZEL YAĞIŞ OLDU" 

Bu sene ise her şeyin iyi başladığını dile getiren Diker, "Mevsim yağışları gayet güzel geçti. Üretici zeytinine sahip çıktı. Bakanlık, budama destekleriyle, iyi tarım uygulamaları destekleriyle zeytinciyi sübvanse etti. Zeytinci de bunun karşılığını zeytine verdi diye düşünüyorum. Böyle olunca mahsul tutumları da yavaş yavaş belirmeye başladı.

Artık zeytini dalında görebiliyoruz. Son iki hafta içinde özellikle Edremit bölgemizde görülen yağışların zararsız olması çok sevindirici. Güzel yağış oldu ve bu yağışlar zeytine mutlaka olumlu yönde dönüş sağlayacaktır. Böyle giderse zeytin rekoltesinin bu sene tatmin edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÜRETİCİLER ORTANIN ÜZERİNDE BİR MAHSULDEN BAHSEDİYOR" 

Diker, yaz sürecinde zeytin ağaçlarına iyi bakmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Zaman zaman araziye çıkarak üreticilerimizin bölgesel olarak ne durumda olduklarını veya bize gelen üreticilerle yaptığımız sohbetlerimizde mahallelerinde, köylerinde veya arazilerindeki zeytin tutumunun, zeytin bağlamasının, mahsulün ne durumda olduğunu sorup onların görüşlerini alıyoruz.

Çoğunlukla ortanın üzerinde bir mahsul olduğundan bahsediyor üreticiler. Buradaki amaç, bu zeytinliklere iyi bakmak. Şu anda su ihtiyaçlarını iyi karşılamamız gerekir. Aşırı sıcakların olmaması gerekir ki önümüzde tehlikeli olarak ağustos ayı var. İlaçlamaların zamanında olması gerekir. Önümüzdeki aydan itibaren, zeytinin en kötü düşmanı olan zeytin sineğine karşı dikkatli olmak gerekir. Bu çalışmaları takip etmek gerekir. Tüm bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde geçirirsek, hasat zamanına daha iyi ulaşacağımıza inanıyorum." 

Etiketler: Zeytin , fiyat artışı , Tarım
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