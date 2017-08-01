Edremit Kitap Fuarı başlıyor!

4 Ağustos Cuma günü saat 20:00’de Zeytinli Altınkum Meydanı’nda kapılarını kitapseverlere açacak fuara 60’ın üzerinde yazar, gazeteci, milletvekili ve belediye başkanının yanı sıra Körfezden de 30’a yakın yazar ve şair katılacak.

Çok sayıda söyleşi, panel, dinleti ve imza gününün olacağı Edremit Kitap Fuarı’na katılan isimlerden bazıları şöyle:

Ahmet Yavuz, Ali Semih Çetin, Ali Türkşen, Ali Yıldırım, Prof. Anıl Çeçen, Aslı Erdoğan, Ataol Behramoğlu, Ayşe Sucu, Barbaros Şansal, Can Ataklı, Engin Ayça, Enver Aysever, Erdoğan Aydın, Ergün Poyraz, Ezgi Çataltepe, Feyza Hepçilingirler, Filiz Ali, Gülsen Tuncer, Hanefi Avcı, İbrahim Kaboğlu, İhsan Eliaçık, İnci Aral, Kemal Akkurt, Prof. Kemal Kocabaş, Mehmet Ali Çelebi, Mehmet Özgür Ersan, Merdan Yanardağ, Mustafa Önsel, Mustafa Tanju Bal, Necdet Saraç, Nihan Ertem, Nuray Sayarı, Onur Behramoğlu, Öner Yağcı, Sabih Kanadoğlu, Saygı Öztürk, Seray Şahiner, Sinan Meydan, Şaban Sevinç, Şahika Çağlar, Şükrü Erbaş, Yaşar Seyman, Zübeyr Kındıra.

Demokrasi, insan hakları ve yerel yönetimler gibi önemli konuların da panel ve söyleşilerle gündeme taşınacağı fuara katılan isimlerden bazıları ise şöyle:

Abdüllatif Şener (Eski Bakan), Ahmet Akın (Milletvekili), Akif Hamza Çebi (TBMM Meclis Başkanvekili ve Milletvekili), Alper Taş (BHH), Arzu Çerkezoğlu (DİSK Genel Sekreteri), Barış Karadeniz (Milletvekili), Bülent Tanık (Çankaya Eski Belediye Başkanı), Fikri Sağlar (Milletvekili), Gürsel Tekin (Milletvekili), Haluk Pekşen (Milletvekili), Mehmet Fatih Maçoğlu (Ovacık Belediye Başkanı), Mehmet Tüm (Milletvekili), Muharrem İnce (Milletvekili), Murat Karayalçın (Eski Başbakan Yardımcısı ve İş Bankası YK Üyesi), Namık Havutça (Milletvekili), Orhan Sarıbal (Milletvekili), Zeynep Altıok (Milletvekili).

Diğer yandan Edremit Kitap Fuarı çok sayıda Balıkesirli yazar ve şaire de ev sahipliği yapacak:

Ayla İzgi, Behiç İstanbulluoğlu, Beyza Özkan, Cevat Turan, Doğan Soydan, Ersin Hoşgenç, Gönül Tekin, Hakan Atalay, Hüseyin Haydar, Hüseyin Kara, İbrahim Oluklu, Metin Savaş, Muzaffer Özdemir, Niyazi Özkan, Serkan Uçar, Sevil Kar, Soner Ongun, Şahizar Nur Öztuna, Şinasi Tekin, Tarkan Kaynar, Tarkan Uçar, Zeki Köseler, Fatih Altınbeyaz.



KİM HANGİ GÜN EDREMİT KİTAP FUARI’NDA OLACAK?

4-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Edremit Kitap Fuarı’nda imza günleri, söyleşiler ve paneller Zeytinli Altınkum Meydanı’nda saat 18:00 – 01:00 arasında yapılacaktır. (Altınoluk, Güre ve Akçay meydanlarında yapılacak söyleşiler ise ayrıca ilan edilecektir.)

4 Ağustos, CUMA

Açılış Konuşmaları: İnci Aral, Öner Yağcı

5 Ağustos, CUMARTESİ

Abdüllatif Şener, Ezgi Çataltepe, İbrahim Kaboğlu, İnci Aral, Haluk Pekşen, Kemal Akkurt, Mehmet Fatih Maçoğlu, Mehmet Özgür Ersan, Merdan Yanardağ, Mustafa Tanju Bal, Namık Havutça

6 Ağustos, PAZAR

Barbaros Şansal, Enver Aysever, Onur Behramoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça

7 Ağustos, PAZARTESİ

Ayşe Sucu, Barbaros Şansal, Orhan Sarıbal, Şaban Sevinç, Şahika Çağlar, Zeynep Altıok

8 Ağustos, SALI

Ayşe Sucu, Barış Karadeniz, Bülent Tanık, Ergün Poyraz, Feyza Hepçilingirler, Filiz Sonsuz, Gürsel Tekin, Mehmet Tüm, Muharrem İnce

9 Ağustos, ÇARŞAMBA

Prof. Anıl Çeçen, Akif Hamza Çebi, Prof. Kemal Kocabaş, Murat Karayalçın, Necdet Saraç

10 Ağustos, PERŞEMBE

Ali Yıldırım, Alper Taş, Arzu Çerkezoğlu, Can Ataklı, Fikri Sağlar, Öner Yağcı

11 Ağustos, CUMA

Aslı Erdoğan, Ataol Behramoğlu, Ayşegül Tözeren, Erdoğan Aydın, Şükrü Erbaş, Yaşar Seyman, Zübeyir Kındıra

12 Ağustos, CUMARTESİ

Erdoğan Aydın, Hanefi Avcı, İhsan Eliaçık, Nuray Sayarı, Sabih Kanadoğlu, Saygı Öztürk, Seray Şahiner, Sinan Meydan

13 Ağustos, PAZAR

Ahmet Yavuz, Ali Semih Çetin, Ali Türkşen, Filiz Ali, İhsan Eliaçık, Mehmet Ali Çelebi, Mustafa Önsel, Nihat Ertem, Nuray Sayarı, Zübeyir Kındıra