Ediz Hun'dan öğrencilere yeni dönem hediyesi  

Sanatçı, “Ediz Hun Amca ile Çocuklar Çevremizin Gerçek Koruyucuları” kitabı ile çocuklara; çevre koruma, tasarruf, geri dönüşüm ve doğal yaşamın sürekliliği konularını, doğayı korumak için yapılması gerekenleri eğlenceli bir dille hikayeler eşliğinde anlatıyor.

Sinema kariyerinin yanı sıra, uzun yıllardır sürdürdüğü çevre ve doğal yaşamın korunmasına yönelik başarılı çalışmaları da sürekli gündemde olan Hun, Daha önce “Çevremiz Geleceğimizdir” ve “Yaşat ki Yaşayasın” kitaplarına imza atmıştı.

Şimdi de çocuklar için yeni bir esere imza atan Sanatçı, çocuklarla bir arada olmanın çok değerli olduğunu ve bu yüzden çok mutlu olduğunu belirterek, Babıali Kültür Yayıncılığı’ndan çıkan kitabında çocuklara şöyle sesleniyor:

“Sevgili çocuklar, biliyorum, çağımızda sizi eğlendirecek birçok aktivite var. Bilgisayarlar, oyun konsolları, tabletler, akıllı telefonlar ve daha nice teknolojik cihaz ile günleriniz hızla akıp gidiyor. Ne yazık ki, kitaplara belki de yeterince zaman ayıramıyorsunuz. Ama bu kitap, sıkıcı kitaplardan değil. Şöyle sayfalara bir göz attığınızda bunu hemen anlayacağınızı biliyorum. Aksine, hızınıza yetişen, tam da size göre bir solukta okunacak şekilde yazılmış bir kitap. Üstelik kitabımı okuyup bitirdiğinizde, hiç sıkılmadan, heyecanlı ve ilginç hikâyeler eşliğinde, çevremizi korumak adına neler yapabileceğinizi de öğrenmiş olacaksınız. Sevgilerimle”