Edith Piaf hakkında bilmeniz gereken 6 bilgi

Sanatçı bir aile…
Edith Piaf tıpkı kendisi gibi sanatçı bir aileden geliyor. Paris, Belleville'de doğan Edith Piaf, 19 Aralık 1915'te doğdu. Ailesi yarı Tiflis yarı İtalyan asıllıydı. Edith Piaf'ın annesi tıpkı kendisi gibi sokakta şarkı söylemiş, bunun yanı sıra babası sokaklarda cambazlık yapmıştı.
Kör oluyordu
Edith Piaf çok küçük yaşlarda kör olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Bir süre boyunca bu hastalıkla mücadele etti; bir süre sonra gözleri tekrardan düzeldi. Neyse ki, gözlerinde hasar kalmamıştı.
Fark edilmeye başlayışı
Babası onu küçük yaşlarda cambazlık yapmasını istedi. Fakat, Edith Piaf bunu istemedi. En sevdiği ve en bildiği işi yapmaya başladı; yani şarkı söyledi. Sokaklarda yavaş yavaş, şarkı söylemeye başladı. Sokaklarda onu dinleyen herkes sesinden aşırı derecede etkilendi.
Ve şans kapıyı çalar…
Yoksulluk ve zorluk içerisinde geçen hayatı Gerny's kabarenin sahibi Lois Leplee'nin onu keşfetmesi ile değişti. Louis Leplee, onu mekanında şarkı söyletmek için ikna etmeye çalışıyordu; ve ikna etti de. Burada sahne alınca, aşırı derecede sevildi ve bir gecede hatrı sayılır bir üne kavuştu. Geçen güzel günlerin ardından, Louis Leplee’nin ölümü ile ülke sallandı. Saunada gerçekleşen bu cinayetten, Edith Piaf sorumlu tutuldu ve ünü büyük ölçüde etkilendi.
Tekrardan dönüş
Zor geçen günlerin ardından Raymond Asso ile tekrardan sahnelere döndü. Ve bu sefer gerçek anlamda ünü yaşadı. Sadece müzikle değil, oyunlar ve filmler ile de tanındı.
Acı ölümü
Edith Piaf, 1963 yılında Fransız rivierasındaki Plascassier'de karaciğer kanserinden dolayı öldü. On binlerce kişi cenazesine katıldı. Mezarlığa ise 100 binden fazla insan akın etti. Bir rivayete göre İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinden beri bütün Paris'in trafiğini tamamen kilitleyen başka bir olay yoktu.
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