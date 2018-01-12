Edis kimdir? Kaç yaşındadır?

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990 doğumlu, Türk şarkıcı ve şarkı yazarıdır. Londra'da doğdu ve İzmir'de büyüdü. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda, menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol"u yayımlayarak ün kazandı. "Benim Ol", eleştirel başarı yakaladı ve Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar yükseldi. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) da single'ları da ilk single'a benzer şekilde Türkiye'de iki numara oldu. Müzik eleştirmenleri Edis'in çıkışını başarılı buldu, şarkıcı bugüne kadar Altın Kelebek Ödülleri ile Kral Türkiye Müzik Ödülleri ile dahil olmak üzere birçok ödül töreninden En İyi Çıkış Yapan Sanatçı dalında ödüller kazandı.

1990-2013: İlk yılları ve kariyer başlangıcı

Edis Görgülü, 28 Kasım 1990'da Londra, İngiltere'de doğdu. Kendisi doğmadan önce ebeveynleri, çalışmak ve eğitimlerini tamamlamak için Londra'ya gelmişlerdi. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis, 4 yaşında piyano dersleri aldı. Piyano kursunda piyanoyu çalmaktan ziyade doğaçlama şarkı söylemekle uğraştığını söyledi. Liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. 2007'de bu okuldayken Expo 2015 adayı olan İzmir'in tanıtılması için yapılan çalışmalarda yer aldı. Ayrıca İzmir Kent Orkestrası'nda solistlik yaptı. Bir müzisyen olmak isteyince ailesi, önce okulunu bitirmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanarak İstanbul'a yerleşti. Galatasaray Üniversitesi'ndeyken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı da kazanarak bu bölüme de başladı. Ancak iki okulu birden aynı anda okumakta zorlandığı için İstanbul Üniversitesi'ni bıraktı. İstanbul'a gelince albüm hazırlamak için hemen bağlantılar kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuk ajanslarına başvurdu. 2011-12'de FOX'ta yayınlanan Dinle Sevgili dizisinde Barış karakterini canlandırdıktan sonra, 2012'de Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü dizisinde Uygar rolüyle yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda arkadaşlarıyla bir karaoke bara gitti ve burada eğlence amaçlı şarkı söylerken bardakilerin dikkatini çekti. Bu sayede menajerinden müzisyen olması yönünde teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı.

2014-günümüz: "Benim Ol", "Olmamış mı?", "Dudak" ve "Çok Çok"

Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştığı ilk gün anlaşan Edis, PDND Müzik ile albüm anlaşması imzaladı. Çolakoğlu ve Sarıkabadayı'ya hazırladığı pek çok şarkıyı dinletti. Bu şarkıların arasından "Benim Ol"un Edis'in çıkış şarkısı olması kararlaştırıldı. Söz yazarlığını ve besteciliğini Edis'in yaptığı "Benim Ol", 1 Aralık 2014'te PDND Müzik aracılığıyla single olarak yayımlandı. "Benim Ol"un klibinde Hepsi üyesi Cemre Kemer, Edis'e eşlik etti. Şarkı, Türkiye'deki radyo ve televizyonda çalınma verileri esas alınarak oluşturulan MusicTopTR Resmî Listesi'nde üç hafta üst üste iki numarada yer aldı. Edis, "Benim Ol"u tanıtmak için 3 Adam, Güldür Güldür Show ve İşte Benim Stilim dahil olmak üzere çeşitli programlara konuk oldu, ayrıca 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde sahneye çıktı. 30 Mart-6 Nisan 2015 haftasında Türkiye'nin Google'da en çok aradığı isimlerden biri oldu. Edis'in çıkışı, çıkış şarkısı ve dansları pek çok kişi tarafından başarılı bulundu. Hürriyet'ten Ali Tufan Koç, Edis için "aranan taze kan" dedi.

Edis, 31 Mart-1 Nisan'da Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yapılan Alışveriş Yaşatır etkinliğine bazı özel eşyalarını bağışlayarak destek oldu. Bu eşyaların satılmasından elde edilen gelir, kanser hastası çocukların tedavisine destek olmak üzere kullanıldı. Şarkıcı, 2 Mayıs'ta Soner Sarıkabadayı ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkarak ilk konserini verdi. 19 Mayıs'ta ise Sultangazi'de sahne aldı ancak kendisini daha yakından görmek isteyen hayranlarının sahneye hücum etmesi üzerine sahne çökme tehlikesi geçirdi. Bu yüzden konseri yarıda kesti. 10 Temmuz'da ikinci single'ı "Olmamış mı?"yı yayımladı. Ocak 2016'da Her Şey Aşktan filmi için kaydettiği "Vay" ve Ağustos'ta Türkiye'de iki numaraya kadar yükselen "Dudak" single'ını satışa sundu. Ekim'de giyim perakendecisi Defacto'nun bir reklam filminde oynadı. Yıl sonunda DMC ile kayıt anlaşması imzaladı, bunun üzerine hâlen PDND ile anlaşmasının sürdüğünü belirten şirketin sahibi Soner Sarıkabadayı tarafından kendisine ₺30 bin değerinde tazminat davası açıldı.

Edis, Haziran 2017'de beşinci single'ı "Çok Çok"u DMC ve Felix etiketiyle piyasaya sürdü. Şarkı, Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi ve 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Klip ile Yılın Şarkısı kategorilerinde aday gösterildi. Aralık'ta ilk kez canlı dijital konser verdi, bu konserde kendisine Fatma Turgut ile Ozan Çolakoğlu da eşlik etti.

Sanatı

Edis, gitar ve piyano çalabilmektedir ancak kendisini profesyonel olarak tanımlayamayacağını belirtmektedir. İlk şarkısı "Benim Ol"un Batı tarzı bir pop havası vardır, aynı zamanda Hürriyet'ten Onur Baştürk'e göre 1990'ların müziğini de çağrıştırmaktadır. Edis, ilk şarkısını "muhtemelen ilgi çekmek amacıyla" 10 yaşındayken yazdı. Yaşı ilerlediğinde bu sözleri tekrar inceledi ve bir çocuk için gayet başarılı olduğuna karar verdi. Freddie Mercury, Michael Jackson, Sezen Aksu ve Tarkan hayranı olduğunu söyledi. Çocukluğunu Barış Manço, Britney Spears ve Justin Timberlake dinleyerek geçirdi. Manço için "Çocukluğumda büyük etkisi var. Unutamadım onu." dedi. Ayrıca Sting'in "Desert Rose"da yaptığı gibi, batı ve doğu müziğini birleştirmeyi hedeflemektedir.

Moda konusunda Edis, kendini biraz ön yargılı olarak görmekte ve bazı markaları daha sık tercih etmektedir. Bir tarzı olduğunu düşünmektedir ve iyi görünmeye önem vermektedir.