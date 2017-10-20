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Edirneâ€™ye Yunan ve Bulgar akÄ±nÄ±

Engin Ã–ZMEN- Ali Can ZERAY/EDÄ°RNE, (DHA) Â
20.10.2017 - 21:52 | Son GÃ¼ncelleme:

YUNANÄ°STAN ve Bulgaristanâ€™da dÃ¶vizin TÃ¼rk parasÄ±na gÃ¶re artÄ±ÅŸ gÃ¶stermesi, sÄ±nÄ±r komÅŸusu Edirneâ€™de ticareti hareketlendirdi.

Ã–zellikle hafta sonuÂ otobÃ¼slerle kente gelen yabancÄ± turistler, temizlik Ã¼rÃ¼nlerinden mobilyaya, gÄ±dadan tekstil Ã¼rÃ¼nlerine kadar geniÅŸ bir yelpazede alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya baÅŸladÄ±. Edirneli esnaf, fiyat etiketlerini ve tabelalarÄ±nÄ± 3Â dilde yazdÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Sabah erken saatlerde Edirneâ€™ye gelen Yunan ve Bulgarlar,Â akÅŸam saatlerinde yeniden Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼yor. YabancÄ± gÃ¼mrÃ¼kler, her gÃ¼n gelenler iÃ§in 20 Euro ile ayda 1 kez gelenler iÃ§in 260 Euroâ€™nun altÄ±ndaki alÄ±ÅŸveriÅŸlerde ayrÄ±ca vergi almÄ±yor.

Etiketler: Yunanistan , gazetehaberleri
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