Edirneâ€™ye Yunan ve Bulgar akÄ±nÄ±

Ã–zellikle hafta sonuÂ otobÃ¼slerle kente gelen yabancÄ± turistler, temizlik Ã¼rÃ¼nlerinden mobilyaya, gÄ±dadan tekstil Ã¼rÃ¼nlerine kadar geniÅŸ bir yelpazede alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmaya baÅŸladÄ±. Edirneli esnaf, fiyat etiketlerini ve tabelalarÄ±nÄ± 3Â dilde yazdÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Sabah erken saatlerde Edirneâ€™ye gelen Yunan ve Bulgarlar,Â akÅŸam saatlerinde yeniden Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼yor. YabancÄ± gÃ¼mrÃ¼kler, her gÃ¼n gelenler iÃ§in 20 Euro ile ayda 1 kez gelenler iÃ§in 260 Euroâ€™nun altÄ±ndaki alÄ±ÅŸveriÅŸlerde ayrÄ±ca vergi almÄ±yor.