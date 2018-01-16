Edirne’de okullarda kışa hazırlık

Edirne Belediyesi kışın olumsuz şartlarından Edirne halkının en az etkilenmemesi için kar ve buzlanmada kullanılmak üzere 800 ton kaya tuzu alımı, park, bahçe ve kaldırımlarda kullanılmak için 15 ton granürlü üre gübre, tarihi köprülerde kullanılmak üzere de 15 ton solüsyon alımı yaptı ve kentin 3 farklı noktasına depoladı. Belediye ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda şehir merkezindeki tüm okullara tuz desteğinde bulundu. Edirne Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından kar ve buzlanmada okul alanlarında kullanılması için her okula 150’şer kilo tuz bırakıldı. Yetkililer, ihtiyaç kapsamında tuz desteğinin tekrar devam edeceğini söyledi.