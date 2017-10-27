Edirne’de memurlara, yurt dışına çıkışta ’yıllık

Yunanistan ve Bulgaristan’a komşu olan Edirne’de, Vali Günay Özdemir imzalı yeni ’yurt dışı izni uygulaması’, resmi kurumlara gönderildi. Buna göre, OHAL nedeniyle yurt dışına çıkışları resmi yazılı izne bağlanan kamu personeli, artık resmi tatiller dışında yıllık izin almadan yurt dışına çıkamayacak. Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü’nden resmi kurumlara gönderilen yazıda, yurt dışı çıkış belgesinin, kamu personelinin izin belgesiyle birlikte tanzim edileceği ve izni süresince geçerli olacağı kaydedildi. Valilikten gönderilen yazıda, şöyle denildi:



"OHAL kapsamında yayınlanan KHK’lar ile alınması zaruri olan tedbirler ve bunlara ilişkin esaslar doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin yurt dışına çıkışlarında kurumlarca izlenecek usul ve esaslar, ’Yurt Dışı Çıkış Belgesi’nin hazırlanması ve ne kadar süreyle kullanılabileceği dair talimatlar ilgili sayılı yazımız ile bildirilmiştir. Ancak bundan böyle yurt dışı çıkış belgeleri Kurum Amirleri için (Vali Yardımcısı, Kaymakam, Bölge Müdürü, İl Müdürü, Şube Müdürü.) Vali. Kurumlarında Amir, Şube Müdürü pozisyonunda olmayan personeller için (doktor, mühendis, şef, öğretmen, polis memuru, hemşire, ebe V.H.K.İ, teknisyen, tekniker, hizmetli, memur, işçi) için kurumdan sorumlu ilgili Vali Yardımcısı. İlçelerde görevli personelin tamamı için Kaymakam tarafından imzalanacak olup, yurt dışı çıkış belgesi kamu personelinin izin belgesi ile birlikte tanzim edilecek ve izni süresince geçerli olacaktır. Uygulamanın bu şekilde yürütülerek herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim."



Edirne Valiliği’nin yeni yurt dışı uygulamasından, eşlerinden dolayı yeşil pasaporta sahip kişilerin etkilenmeyeceği ve yine kurumdan resmi yazılı yurt dışı izin belgesi alarak, istedikleri zaman çıkış yapabilecekleribelirtildi.



Valiliğin yeni uygulaması, özellikle Bulgaristan’a giderek, kumaroynadığı belirtilen memurlara ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik ’önlem’ olarak yorumlandı.



EĞİTİM-SEN, UYGULAMAYI YARGIYA TAŞIYOR



Eğitim-Sen Edirne Şube Başkanı Ayhan Fırtına, valiliğin yeni ’yurt dışı uygulaması’nı, hakların kısıtlanmasıolarak gördüklerini belirterek, gerekli değerlendirmelerin ardından uygulamayı yargıya taşıyacaklarını söyledi Fırtına, "Hukuk büromuza uygulamayı gönderdik, değerlendirmeler sonrasında yargısal anlam adım atacağız. Hakların kısıtlanması söz konusu. Arkadaşlarımızdan şikayetler alıyoruz. Birçok arkadaşımız, gümrüklerden döndü. Programları bozuldu. Adaletsiz bir durum. Kamuda çalışanları idarenin ihmalleri nedeniyle kısıtlaması doğru değil. Ülkeyi yönetenlerin kendi ihmallerini, masum kamu çalışları üzerinden çıkarmasınlar. İnsanlar,komşu ülkelere gidip, gezebilir. Kahve içmeye, yemek yemeğe gidebilir. Bu uygulamayı bir kısıtlama olarak görüyoruz. Kumar olayı da onaylamadığımız bir durum; ancak kişinin parasını nasıl harcadığı da idarenin yetkisinde değildir. Gerekli adımları atacağız" diye konuştu.



VALİ DURSUN DA 2015 YILINDA YASAKLAMIŞTI



Öte yandanEdirne’de 20 ay görev yaptıktan sonra 2015 yılının Aralık ayında yaş haddinden emekli olan eski Vali Dursun Ali Şahin de darbe girişiminden 1 yıl önce, 2015 yılının Nisan ayında yurt dışı izninin resmi izne bağlanmasına yönelik bir yönetmelik çıkarmış ve sendikaların yargıya taşımasının ardından uygulama iptal edilmişti.



