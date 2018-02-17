Edirne SarayÄ± koruma altÄ±na alÄ±nacak

Edirne Valisi GÃ¼nay Ã–zdemir, OsmanlÄ±'ya baÅŸkentlik yapan kentin tarihi mirasÄ±nÄ±n Ã¶zenle korunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Edirne SarayÄ±'nÄ±n bulunduÄŸu alanÄ±n Ã¶ren yeri olarak korunacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Vali Ã–zdemir, Saray Yeri Ã–ren Projesi'nin ihalesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã–zdemir, "150 dÃ¶nÃ¼m civarÄ±ndaki bir alan, Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±ktan sonra koruma altÄ±na alÄ±nacak. Edirne SarayÄ± tamamen KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n denetimi altÄ±nda korunarak kÃ¼ltÃ¼rel deÄŸerimiz olarak devam edecek. CihannÃ¼ma KasrÄ± ile ilgili de ÅŸu anda AnÄ±tlar Kurulu'ndan restorasyon ve rÃ¶lÃ¶ve projeleri geÃ§ti. 2018 yÄ±lÄ± programÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± takdirde de inÅŸallah inÅŸaatÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z." dedi.

Edirne SarayÄ±

Tarihi kaynaklarda yer alan bilgiye gÃ¶re, Tunca Nehri kenarÄ±ndaki sarayÄ±n yapÄ±mÄ±na 1450 yÄ±lÄ±nda II. Murad zamanÄ±nda baÅŸlandÄ±. PadiÅŸahÄ±n vefatÄ±, Ä°stanbul'un fethi gibi sÃ¼reÃ§lerin de yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ± saray inÅŸaatÄ± 1475 yÄ±lÄ±nda Fatih Sultan Mehmed zamanÄ±nda tamamlandÄ±.

CihannÃ¼ma KasrÄ± Fatih Sultan Mehmed, saraya su getirilmesi Kanuni Sultan SÃ¼leyman, Ä°madiye KasrÄ± IV. Murad, Alay, Ä°ftar, Av kÃ¶ÅŸkleri ile BÃ¼lbÃ¼l, BostancÄ± kasÄ±rlarÄ± IV. Mehmed zamanÄ±nda yaptÄ±rÄ±ldÄ±.

SÃ¼rekli tamirat gÃ¶rmesine raÄŸmen padiÅŸahlarÄ±n Ä°stanbul'dan Ã§ok sÄ±k Edirne'ye gelememesi nedeniyle sarayda zamanla ufak tahribatlar baÅŸladÄ±, 1752'de deprem, 1776'da yangÄ±nla sarsÄ±lan saray, 1827 yÄ±lÄ±nda II. Mahmud dÃ¶neminde kapsamlÄ± tamirattan geÃ§ti.

OsmanlÄ±-Rus SavaÅŸÄ±'nda dÃ¼ÅŸmanÄ±n ÅŸehre yaklaÅŸmasÄ± sebebiyle saray yakÄ±nÄ±ndaki cephanelik, Vali Cemil PaÅŸa ve Edirne KumandanÄ± Ahmet EyÃ¼p PaÅŸa talimatlarÄ±yla havaya uÃ§uruldu. Saray bu patlamalardan bÃ¼yÃ¼k hasar aldÄ±.

OsmanlÄ± SarayÄ±'nÄ± ayaÄŸa kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± 2001'de sarayÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ± Bab'Ã¼s Saade ve arz odalarÄ± yakÄ±nÄ±ndaki kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla baÅŸladÄ±. Tamamlanan kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Milli Saraylar Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n maddi katkÄ±larÄ± ile restorasyon projesi hayata geÃ§irildi.

Restorasyon kapsamÄ±nda saray, kum kasrÄ±, hamamÄ± ve mutfaÄŸÄ± (Matbah-Ä± amire) ayaÄŸa kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â OsmanlÄ± dÃ¶nemi kanalizasyon sistemi, saray mutfaÄŸÄ±na ait araÃ§-gereÃ§lerin yanÄ± sÄ±ra HÃ¼rrem Sultan'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± parfÃ¼m ÅŸiÅŸelerinin de bulunduÄŸu Edirne SarayÄ±'ndaki kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± 2009-20016 yÄ±llarÄ± arasÄ± devam etti.

CihannÃ¼ma'nÄ±n ihyasÄ± gÃ¼ndemdeÂ

Bu yÄ±lki programa dahil edilmesi beklenen en Ã¶nemli restorasyon CihannÃ¼ma KasrÄ±.Â SarayÄ±n en Ã¶nemli yapÄ±sÄ± harap biÃ§imde saray arazisinde restorasyonunu bekliyor. 7 katlÄ± olarak 1450 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan ve Has oda, Yediler odasÄ±, Sancak-Ä± Åžerif Dairesi, KÃ¼tÃ¼phane-i HÃ¼mayun, Sancak-Ä± Åžerif Mescidi dairelerden oluÅŸan kasÄ±r, ÅŸu an tek katlÄ± olarak yÄ±kÄ±k halde saray alanÄ±nda bulunuyor.



