EDHO’nun Yaşar’ı Olgun Şimşek kimdir?

Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğdu. Çocukluğu Yenice köyü ve Babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçti. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı bir sene orada okudu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezun olan Olgun Şimşek, 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan -Demet AkbağTiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.



Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası Reklam filmlerinde oynadı.



Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.



Ödülleri :



1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza

2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya

Filmleri :



2012 - Gözetleme Kulesi

2012 - Yalan Dünya

2009-2010 - Kapalı Çarşı

2005 - Beyaz Gelincik

2005 - Kapıları Açmak

2003 - Yazı Tura

2003 - Alacakaranlık

2002 - Beşik Kertmesi

2001 - Yeşil Işık

2000 - Yedi Numara

1998 - Karışık Pizza

1998 - Dış Kapının Mandalları

1997 - Bir Demet Tiyatro

1996 - Sihirli Ceket

1995 - Yer Çekimli Aşklar

1994 - Aziz Ahmet

1994 - Gülşen Abi

1993 - Tersine Dünya