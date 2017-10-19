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Edebiyatla haşır neşir 6 ünlü müzisyen

Bazı müzisyenleri dinlerken sözlerde derin anlamlar ve göndermeler hissedersiniz. Zaten melodisiyle sizi yakalamış olan şarkı, birden iyice içine çeker. Birkaç dakikalık güzel bir serüvene girer ve çıkar zihniniz. Baktınız bu durum sizi ufaktan dehşete düşürüyor ve tedirgin ediyor. O zaman anlarsınız dinlediğiniz müzik aslında edebi bir eser. Edebiyattan beslenerek müziklerini farklılaştıran sanatçılara bir göz attık.

Kaynak: Doğan Burda
19.10.2017 - 16:30 | Son Güncelleme :

1- Bob Dylan

2016 yılında edebiyat dalında Nobel ödülüne layık görülmesiyle birlikte hem büyük bir onur kazanan hem de büyük tartışmalar yaratan sanatçı, 1960ların başlarında duyulmaya başladığından beri aslında edebiyatçı müziyen olarak anılıyordu. Her biri bir öykü olan sözler ile unutulmaz şarkılar yaratan Dylan’ın her iki dalda da üretkenliği ile ayrı bir yeri var.

Edebiyatla haşır neşir 6 ünlü müzisyen

2- Jim Morrison

Grubun The Doors ismini Aldous Huxley’in ‘The Doors of Perception’ kitabından aldığını düşünürsek, solisti Jim Morrison’un ayrıca başarılı bir şair olması sizi şaşırtmaz. Dönemin en izlenesi sahne olaylarından biri olan Morrison’un her şeyi bırakıp, 1971 yılında Paris’e şiir yazmaya gitmesi edebiyata olan düşkünlüğünün önemli bir göstergesi olsa gerek.

Edebiyatla haşır neşir 6 ünlü müzisyen

3- Leonard Cohen

Sanat yaşamına şair olarak başlayan ve daha sonra müziğe geçen sanatçı için Dylan’ın en büyük rakibi denmektedir. Şarkı sözleri ile başka bir önemi ve yeri olan Cohen 60lı yılların başında 3 kitap yayınlamıştır. 82 yaşında 2016 yılında hayatını kaybeden sanatçı bas baritone sesiyle anlattığı aşk hikayeleri ile daima hatırlanacak.

Edebiyatla haşır neşir 6 ünlü müzisyen

4- Patti Smith

1975 yılında yayınladığı Horses albümü ile punk ve rock müzik için ayrı bir yer edinen Patti Smith, yazdığı sözler ile daima ilham verici ve içten olmuştur. Aynı başarısını 2010 yılında yayınlanan Just Kids kitabı ile de sürdüren Smith, o yılın en başarılı kitabı ödüllerinden birine de sahip oldu. Smith, sahnede izlemesi ayrı, yazdıklarını okuması ayrı bir keyif veren sanatçıların başında geliyor.

Edebiyatla haşır neşir 6 ünlü müzisyen

5- Nick Cave

Görüntüsü, şarkıları ve sözleriyle her zaman özel bir yeri olan Nick Cave, yazdığı kitaplarla da dikkat çekiyor. Özellikle son kitabı Bruno Munro’nun Ölümü ile oldukça fazla iyi eleştiri alan Cave, ayrıca bazı filmlerde küçük rollerde görünerek sinemaya da ufaktan bulaşmıştır.

Edebiyatla haşır neşir 6 ünlü müzisyen

6- Tom Waits

Sesi ile dinleyenleri yoğun bir duman altındaki caz klüplerine, sözleri ile de hayatta kaybetmeye meyilli olanların hikayelerine götüren Tom Waits, aynı zamanda şair olarak da büyük saygı görmektedir. Kelimelerle arası çok iyidir ve bir sözünde ‘bir şarkı yazacağım ve bütün kelimeleri kullanacağım’ der.

Edebiyatla haşır neşir 6 ünlü müzisyen

Etiketler: edebiyatçı müzisyenler
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