Eda Taşlı’dan Masalsı ve şaşkın heykeller

O önce rüyalarını kâğıtlara resmediyor, sonra onları tahta heykellere dönüştürüyor. İnsanın bireysel çıkarlarına eleştirel bir gözle yaklaşırken deforme edilmiş figürler, uçarı bir karaktere dönüşüyor. Rus edebiyatı, çocuk kitapları, masallar ağır basıyor heykellerinde. Bazen de özel sipariş üzerine kişiye özel tahta oyuncaklar yapıyor. Gerisini Eda Taşlı anlatsın…
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü Ahşap Atölyesi’nden mezunsunuz. Oyunla heykeli birleştirmeye başlayarak ahşap oyuncaklar, oyunun içine hareketi katarak kinetik heykeller yapıyorsunuz. Böyle masalsı figürleri tasarlama fikri nasıl ortaya çıktı?
Oyunla masalı birleştirmek elbette bir anda ortaya çıkmadı. Lise zamanlarından edebiyata, romanlara olan ilgim belirleyici oldu. Dostoyevski, Gogol, Balzac’ın karakterleri bana her zaman yakın gelmiştir. Kendimle bütünleştirdiğim bir sürü hal var o karakterlerde. İçsel korkular, psikolojik travmalar, yarı hayvan yarı insan figürler, doğum, ölüm, vahşet, ahlâk temaları üzerinden giderek bedene, iç tene yaklaşmaya çalıştım. Görünmeyenin görünür kılınması ve bireyin kendisiyle ilgili çirkin hatta antipatik olarak algıladığı benliğe dair şeyleri vücut diliyle anlatmak, karakterler yaratmak oldu derdim. Genelde şaşkındır heykellerim, karakterlerim.
ÇOCUKLARIN KAFASINI SEVİYORUM
Eddlook karakterleri nasıl ortaya çıktı?
Özellikle Dostoyevski, Gogol, Balzac romanlarındaki karakterler hayal dünyamı çok etkiledi. Bu kitaplardaki karakterleri çizgilerimle ortaya koymaya çalıştım. Karakter analizi yanında hareketli işler çokça ilgimi çekmeye başladı, “Hareketi nasıl anlatırım”ın üzerine gitmeye çalıştım. Bu sefer kinetik çalışmalarla karakterlerimi birleştirmeye gayret ettim. Hareketi anlatmaya çalıştığım bir işimi Leonardini Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışması’na yolladım ve birinci oldum. Böyle böyle oyuncak yapmaya başladım.
Heykellerinize bir masal dünyasını taşıyorsunuz. Odak noktanız ne? Nelere vurgu yapıyorsunuz çalışmalarınızda?
Hareket üzerine yoğunlaştığım bir dönem, otomatlar ve ahşap oyuncaklar yapmaya başladım. Çocuk kitapları ilgimi çekmeye başladı bu ara. Yaşadığım dünyayı biraz da masalsı ve Miyazaki çizgi filmlerindeki gibi görmeye çalışmak, acı çektiğim taraflarımı biraz yumuşatarak yaşamamı sağlıyor. Galiba yaşamla başa çıkma yöntemim bu. Çocukların kafasını bu yüzden çok seviyorum. Heykellerim de çocuk dünyasını yansıtıyor. Saf, renkli… Aynı zamanda çok yeni oldukları için dünyaya şaşkınlık ve umutla bakıyorlar.
SIRITAN BİR CANAVAR GİBİ!
Üretirken en heyecanlı kısım ne?
Fikrin, karakterin ilk ortaya çıkışı benim için heyecanlı oluyor. İçimizde sürekli vır vır konuşan, ikili diyalog oluşturan tarafımız vardır. Bazen çok ciddi bir ortamda içimdeki Eda böyle hissedebiliyor, sırıtan bir canavar gibi! Son aşamada heykeli ayağa dikmek inanılmaz büyülü tabii ki.
Malzeme olarak ahşap üzerinde çalışıyorsunuz. Ahşap üzerine yoğunlaşmaya nasıl karar verdiniz?
Okulda 2. sınıfa geçtiğinizde hangi malzemeyi tercih ettiğinizi size soruyorlar. Ben ahşabı seçtim o günlerde malzeme olarak. Ahşap üzerine çalışmayı seviyorum.
Siparişle çalışıyor musunuz, özel istekler geliyor mu?
Evet, siparişle de çalışıyorum. Kişiye özel heykeller yapıyorum. Yaptırmak istedikleri kişinin karakteristik özelliklerini öğrenip çalışmaya başlıyorum.
Ürünlerinize nerelerden ulaşabiliriz?
Ürünlerime EddLook Facebook, Eddlook Instagram ve Eddlook etsy sayfamdan ulaşabilirsiniz.
Eda Taşlı kimdir?
Eda Taşlı, Kocaeli Üniversitesi 'nde fotoğraf eğitimi aldıktan sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nü kazandı. Matematik ve sanat alanları üzerinde yoğunlaşarak kinetik heykel çalışmaları yapmaya başladı. Leonardini Ahşap Oyuncak Tasarımı Yarışması 'nda 1.'lik ve Düzce Üniversitesi Ahşap Oyuncak Tasarım Yarışması 'nda da 3.'lük ödülleri kazandı.
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