Eda Erol'un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu: Eda ile ilişkimiz sebepsiz yere bitti

İşte Ogan Şenyolcu'nun açıklamaları:

Eda ile 8-9 ay beraberliğimiz oldu. Bizim güzel bir birlikteliğimiz vardı, daha sonra kendisi gereksiz yere tripler atmaya başladı. Zamanla kavgalarımız başladı. 'Neden aradığımda telefon ikinci kez çaldığında açmıyorsun' tarzında tartışmalar yaşadık ve anlaşmazlıklar oldu. Bir an da hal ve hareketleri değişti bizde ayrıldık, ama kötü bitmedi. Sebepsiz yere ayrıldık. Benim Alişan'la Eda'nın ayrılığıyla ilgili hiçbir alakam yok. Ben Esra Erol'un yapım koordinatörüydüm, işten çıkarıldım. Neden çıkarıldığımı sonradan anladım. Bu olaydan sonra bütün iş kapıları kapandı.

Benim de ilişkimiz boyunca hatalarım olmuştur anlaşamadığımız için ayrıldık ama bu şekilde ayrılmamız tuhaf geldi. Beni bir an da işten çıkardılar. Bir neden olmadan çıkardılar. Diğer sezon için tekrar görülmeye gittim yapımcıyla 'yok' dediler, sonra bu olaylar patladı. Eda ile ablası Esra Erol'un yanına geldiğinde tanıştık. Ekipteki İki üç kişi biliyordu. Eda, ben ve Esra Erol kuliste konuştuk. Esra Erol da 'tamam ilişkinizi onaylıyorum ama yeni olduğu için bilinmesin istiyorum' dedi.

Benim kızgınlığım Eda'ya değil benim kızgınlığım işten çıkarılmak. Alişan'la da Eda ile de hiç görüşmedim bu olaylardan önce ya da sonra.