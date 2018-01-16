Eda Erol imzayı attı

Erol, daha önce Kanal 7’de ekrana gelen “Elif” adlı dizide kamera karşısına geçmişti. Şu günlerde kariyerini emanet ettiği menajeri Selçuk Kaya ile gelen oyunculuk tekliflerini değerlendiren Eda Erol, dün bir film anlaşması yaptı.

Eda Erol’un Metronom Film Yapım’la kod adı “Güneş Çarpması” olan film için imza attığı öğrenildi.

Medyatava'da yer alan habere göre; son dönemde spora ağırlık veren ve fit bir fiziğe kavuşan Erol’un ayrıca başka bir yapım şirketiyle de dizi anlaşması yapmaya hazırlandığı konuşuluyor.