Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eczaneye uçarak girdi!

    Eczaneye uçarak girdi!

    MERSİN (İHA)
    13.11.2017 - 15:38 | Son Güncelleme:

    Mersin'de bir eczaneye uçan tekme atarak camdan giren gaspçı, eczanede bulunanların tepkisi üzerine amacına ulaşamadan kaçtı. İlginç gasp girişimi iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Edinilen bilgiye göre, Mersin'deki Sıla Eczanesi'nde ilginç bir gasp girişimi yaşandı. Gece nöbette olan eczaneye kimliği belirlenemeyen bir kişi, uçan tekme atarak camı kırıp içeri girdi. Kapı camını kırarak girdiği eczanede elini beline atarak silah varmış gibi yapan gaspçı, kasadaki paraları istedi. Eczanede bulunanların tepkisi üzerine acemi gaspçı, olay yerinden kaçarak, kayıplara karıştı. İlginç gasp girişimi, güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

    Olay günü tanıdık olan eczacılarına yardım etmek için orada bulunan Halil Dinçer, olay anını İHA muhabirine anlattı. Dinçer, "O gün nöbetteydik. Gece saat 12.00 sıralarında vatandaşın biri koşarak dışarıdan geldi ve uçan tekme atarak kapının camını kırarak içeri girdi. Camlar filan kırıldı. Biz de tabi üstüne yürüyünce geri kaçtı. Elini beline attı silahım var dedi, çıkarın hasılatı dedi. Ancak silahı olmadığı belliydi, ayak yapıyordu. Gasp amaçlı geldiği belliydi. Ancak baktığınızda bir şeyler içtiği belliydi. Yoksa o şekilde gelemez. Biz de müşteri vardı onlarla ilgileniyorduk. Kapıyla, camla birlikte içeri girdi. Camlar filan üstümüze geldi. İlk başta tabii ki irkildik. Kaçınca peşinden koştuk ama yakalayamadık. Olaydan sonra polise durumu bildirdik. Şikayetçi olduk, ifade verdik. Ancak henüz bir şey çıkmadı" dedi.

    Etiketler: eczane
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri