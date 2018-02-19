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    Eczaneler saat kaçta kapanıyor/açılıyor? Eczane mesai saatleri 2018

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 13:57 | Son Güncelleme:

    Eczaneler açılış ve kapanma saati ile vatandaşların araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu Eczane mesai saatleri ile birlikte nöbetçi Eczanelerin durumunu öğrenmek isteyen bireyler, konunun detaylarını internet üzerinden sorguluyor. İşte, 2018 yılının güncel verilerine göre Eczanelerin çalışma saatleri hakkında yararlanabileceğiniz faydalı bilgiler

    Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir

    Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve eczanelerin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

    Eczane Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ilaçların yapıldığı ve satıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Eczaneleri eczacılık fakültelerinden mezun olarak eczacı unvanı almış kişiler açabilir.

    Eczanelerin ruhsatları Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu altında bulunmaktadır. Eczanelerin kullanım alanı 35 metrekareden küçük olamaz. Zemini yanmaz ve temizlemesi kolay bir madde ile kaplanması gerekmektedir. Her hangi bir ilçede 2 veya daha fazla eczane varsa nöbet düzenlenir. Nöbet listelerini eczacı odaları düzenler. Eczaneler ilaçların satılmasına ruhsat verilen dükkanlardır.

    Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere eczacı kalfası denir. Eczaneler özel ve kamu kurumları (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) ile özel anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olanların ilaçlara ulaşmasını sağlarlar.


     

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