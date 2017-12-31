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Eczacıya yeni yıl şoku

Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
31.12.2017 - 22:52 | Son Güncelleme:

MALİYE Bakanlığı’nın 25 Aralık’ta yayımladığı tebliğe göre, eczaneler bugünden itibaren her ay SGK’ya “vergi borcu yoktur” yazısını ayın 6’sına kadar ulaştıramaz ise reçete ödemelerini alamayacaklar.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, şunları söyledi: “Her ay 25 bin eczane tarafından yapılması istenen bu uygulama evrak, işgücü ve zaman kaybının yanı sıra ödemelerde aksama yaşanmasına ve eczacıların ciddi anlamda mağdur olmasına neden olacak. Evrakın yetişmemesi, yanlış yere gitmesi, yanlış belge gönderilmesi gibi bir çok durumda eczaneler hak ettikleri halde ödemelerini alamayacaklar. Zira SGK ödeme birimleri bu belge olmadan ödeme yapacak olurlarsa evrak başına 4 bin lira gibi ceza ödeyeceklerinden evrakta yaşanacak en ufak bir sorunda eczane ödemesi çıkmayacak. Memurların da görevini yapmasını zorlaştıracak bu düzenleme eczanelerimizin kredisini ve itibarını geri dönülemez olarak tahrip ederek iflas etmesine dahi neden olabilecek. Vergi beyanlarımız bizim kişisel ve ticari sırlarımızdır.”

Etiketler: gazetehaberleri , yeniyıl
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