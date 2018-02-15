Ecolab Türkiye hız kesmeden büyümesini sürdürecek

Dünyanın önde gelen su, hijyen, enerji teknolojileri ve servis şirketi Ecolab, Türkiye’de hedef büyüttü. 48 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiği 170’den fazla pazarda kurumsal müşterilerine sağlıklı gıda, temiz çevre, hijyen çözümleri, su yönetimi ve enerji kullanımı konusunda çözümler sunan Ecolab, Türkiye’de turizm, gıda ve enerji gibi kritik sektörlerin sürdürülebilir büyümesini mercek altına aldı.

Bugün gelinen noktada çevre konusunun giderek hayati bir boyuta ulaştığını kaydeden Ecolab Türkiye Genel Müdürü Hülya İbrahim, “Global bilgi birikimimizi 40 yıldan uzun süredir Türkiye’de edindiğimiz yerel bakış açısı ile birleştirerek, ülkemizdeki çevre sıkıntılarına dikkat çekiyor, hedef sektörlerimize daha sürdürülebilir, çevreye duyarlı iş yapmalarını sağlayacak çözümler yaratıyoruz” dedi. Önümüzdeki dönemde hedef sektörlere yönelik çalışmalar ve işbirliklerine odaklanacaklarını kaydeden İbrahim, “Türkiye’nin ihtiyacı olan sürdürülebilir, temiz bir gelecek için 2018 yılını milat olarak belirledik” diye konuştu.

HİÇ OLMADIĞI KADAR HAYATİ OLDU

Sundukları ürün ve teknolojilerle üretim, turizm, enerji, gıda gibi sektörlerde suyun etkin ve çevreci kullanımını sağlamanın yanı sıra sürdürülebilir hijyen çözümleri ile müşterilerinin verimliliğini artırmayı da hedeflediklerini ifade eden İbrahim, “Artan nüfus ve bunun yarattığı çevre kirliliği su tüketimi ile beraber hijyen konusunu kritik hale getirdi. Hastane, otel, havalimanı, iş yeri gibi kamuya açık yerlerin doğru temizliği hiç olmadığı kadar hayati. Biz de bu noktada üstümüze düşeni yapmaya hazırız” dedi.

BİRLEŞME TÜRKİYE’YE YARAYACAK

1991 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Ecolab’ın Türkiye’de 200’ün üzerinde çalışanı bulunuyor. Global satın almalara büyüyen şirket, geçtiğimiz yıl sağlık sektörü için hijyen ürünleri üreten Anios Laboratuvarları’nı 245 milyon dolara satın almıştı.

Ecolab Türkiye ise 2017 yılında lider kimya şirketlerinden Deren İlaç Sanayi A.Ş.’yi bünyesine katmıştı. Hijyenin taviz verilemeyecek kadar kritik önem taşıdığı turizm, gıda ve sağlık sektörlerinde verimlilik artışı ve maliyet kontrolünün müşteri memnuniyeti kadar kritik olduğunu ifade eden Hülya İbrahim, globaldeki büyümenin getireceği dinamizm ile Türkiye pazarında da büyümelerini sürdüreceklerine inandıklarını belirtti.