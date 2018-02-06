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    Ece’ye rekor tazminat... Ölü şirketi 'diriltecekler'

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    06.02.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    İTÜ öğrencisi Ece Turhan, 22 Ocak 2009'da Taksim'de yürürken üzerine bir iş hanının 5. katından 250 kg ağırlığında sürgülü pencere camı düştü. 3.5 ay yaşam mücadelesi veren Ece Turhan, 22 ameliyat geçirdi. 8 yıl süren dava sonunda Ece ve ailesine 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödenmesine karar verildi. Karar, istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, davalılar arasındaki Adayön İnşaat Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şrk.'nin 9 Ekim 2014’te kapandığını belirterek, 15 Kasım 2017’de ihya davası açılması için dosyasının usulden bozulmasına karar verdi. Limited şirketler kapatıldıktan sonra borçların ortaya çıkması halinde asliye ticaret mahkemelerinden şirketin canlandırılması, bir başka ifadeyle şirketin ihyası bir davayla talep edilebiliyor.

    Ece’ye rekor tazminat... Ölü şirketi dirilteceklerİSTANBUL Teknik Üniversitesi öğrencisi Ece Turhan, 22 Ocak 2009’da Taksim İstiklal Caddesi’nde yürürken AFM İş hanı’nın 5’inci katındaki inşaat çalışması sırasında düşen 250 kilogram ağırlığındaki sürgülü pencere camının altında kaldı. 3.5 ay yaşam mücadelesi veren, 22 ameliyat geçiren Ece Turhan’ın gözlerinde yüzde 90 görme kaybı oluştu. Ailenin avukatı, bina sahibi Sifisan Sinemacılık, işletmeci AFM Filmcilik, tadilatı yapan Adayön İnşaat Mimarlık Ltd. Şrk. ile pencerenin imalat ve montajını yapan Atak Alüminyum Şirketi’ne Ece Turhan için 500 bin, babası İhsan Turhan ile annesi Dilek Turhan için 250’şer bin, teyzesi İpek Doğan için 100 bin lira manevi ve 10 bin lira da maddi tazminat davası açtı.

    Düşen camın montajında teknik hataların olduğu anlatılan bilirkişi raporunda, “Düşme nedeni tamamen imalat ve montaj hatasından kaynaklanmıştır. Projesiz, onaysız ve sadece iskele ruhsatı ile yapılan güçlendirme ve tadilat çalışması sırasında montajı yapılan sürgülü pencere camı, insanların yaralanmasına neden olmuştur. Düşen sürgülü pencere camının boyutlandırması hatalıdır. Camın düşmesine engel olacak ilave bir güvenlik önlemi yoktur” denildi.

    DAVA 8 YIL SÜRDÜ

    8 yıldır süren davanın sonunda mahkeme Ece Turhan ve ailesine 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödemesine karar verdi.

    Ece’ye rekor tazminat... Ölü şirketi diriltecekler

    İHYA DAVASININ SONUCU BEKLENECEK

    Mahkemenin kararı istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.Hukuk Dairesi, davalılar arasındaki Adayön İnşaat Mimarlık Dekorasyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şrk.'nin 9 Ekim 2014’te kapandığını belirterek, 15 Kasım 2017’de ihya davası açılması için dosyasının usulden bozulmasına karar verdi. Limited şirketler kapatıldıktan sonra borçların ortaya çıkması halinde asliye ticaret mahkemelerinden şirketin canlandırılması, bir başka ifadeyle şirketin ihyası bir davayla talep edilebiliyor.

    Yeniden görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında davacı Ece Turhan’ın ailesinin avukatı, Anadolu 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ihya davası açtıklarını ve davanın halen devam ettiğini belirtti. Mahkeme ihya davasının sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Ece’ye rekor tazminat... Ölü şirketi diriltecekler

     

     

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    Etiketler: Ece Turhan , AFM işhanı , İTÜ , Taksim , İstiklal Caddesi , Sifisan Sinemacılık , Adayön İnşaat Mimarlık , Atak Aliminyum Şirketi , İhsan Turhan , Dilek Turhan , İpek Doğan , son dakika
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