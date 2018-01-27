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Ecevit ve Demirel’in şapkaları götürüldü

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 01:09 | Son Güncelleme:

85 ülkeden 4 bin 800 ziyaretçiyi ağırlayacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT), Kastamonu’da Mimar Vedat Tek Müzesi’nde bulunan eski Başbakan Bülent Ecevit, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve sinema sanatçısı Filiz Akın’ın şapkaları da özel olarak götürüldü.

Avrupa’nın en büyük turizm fuarları arasında yer alan EMITT, bu yıl 22’inci kez İstanbul’da Tüyap Beylikdüzü Fuar alanında ziyaretçilerle buluşuyor. Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un açılışını yaptığı fuarda, Bakanlık da 210 metrekarelik bir stand açtı. 85 ülkeden 4 bin 800 katılımcı, 600 tur operatörü ile 1030 firmanın ağırlandığı fuar, 65 bin metrekarelik bir alandaki 12 salonda düzenleniyor. Yarın sona erecek olan fuarda, Türkiye’deki ilk ve tek olan Kastamonu Mimar Vedat Tek Şapka Müzesi’nden de sürpriz eşyalar götürüldü.

 

Etiketler: GAZETEHABERLERİ , ECEVİT , DEMİREL
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