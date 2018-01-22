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    Ecem'in tek hayali doktor olmaktı

    Hürriyet Haber
    22.01.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'deki gezi faciasında, 11 yolcu hayatını kaybetti. Otobüsteki akraba grubundan 16 yaşındaki Ecem ve kuzeni İdil'le birlikte Serpil Tamer ve Nejla Kaya can verdi. Harıl harıl üniversite sınavına hazırlanan iki genç kız, 'kafa dağıtmak' için geziye katılmıştı

    ANKARA'dan tatil için Uludağ'a giderken, Eskişehir'deki katliam gibi kazanın hayattan kopardığı 11 yolcudan 4'ü Ecem Bek (16), İdil Tamer (16), Serpil Tamer (44) ve Nejla Kaya (51) akrabaydı. 4 yakınını kaybeden, 7'si de yaralanan Can Erol, olayı "Kaza değil katliam" sözleriyle değerlendirdi.

    HABERTÜRK'e konuşan Erol, "11 akrabam karne tatilinde kafa dağıtmak için aileleriyle birlikte Uludağ'a kayak yapmaya gitmişti" dedi.

    DÜN DÖNECEKLERDİ

    "Şoför ifadesinde, 'Sağa hafifçe kırdım, benim suçum değil' demiş. Bu kaza değil ki katlıanı. 11 insan katledıyorsun, ken-dini kurtarmışsın 'Sağ taraftakiler ölürse ölsün' demişsin. Şirket yetkilileri, cenazelerin yanına gelip başsağlığı bile dilemedi" diyen Can Erol şöyle devam etti:

    "16 yaşındaki Ecem ve İdil kuzendi. İkisi de üniversite sınavına hazırlanıyordu. Ecem doktor olacağım diye gece gündüz odasından çıkmayıp ders çalışıyordu, biraz kafa dağıtsın diye ailesi karne tatilinde gitmesine izin verdi. İdil de bu yıl üniversite sınavına girecekti. Zaten altı üstü 1 günlük tatildi, dün akşam döneceklerdi. İkisi de pırıl pırıl öğrencilerdi, hedefleri vardı. Ailecek Uludağ'a kayak yapmaya gitmişlerdi."

    16 yaşındaki İdil'den geriye ise sosyal medyadan yaptığı "İnsan ne kadar acı çekerse o kadar yaşarmış, ben ölümsüzüm. Gittin diye ölmedim ama yaşamak da canımı yaktı" paylaşımları kaldı.

     

    Etiketler: trafik kazası , ecem berk , son dakika
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