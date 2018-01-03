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    Ece Üner kimdir kaç yaşında?

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Türk sunucu ve haberci Ece Üner’in yaşı, eğitimi ve kariyeri merak konusu oldu. Sunuculuk kariyerine Habertürk kanalında devam eden Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başlamıştı. Peki Ece Üner kimdir, kaç yaşında?

    Türk sunucu ve haberci Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Uzun bir süre CNN Türk'te çalıştıktan sonra Habertürk'e geçmiştir. Günümüzde Habertürk'te Enine Boyuna isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.

    Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da, CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve haftasonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den beri Enine Boyuna'yı sunmaktadır. 6 Ocak 2014'ten itibaren Ece Üner Show TV Ana Haber'i sunmuştur. 5 Haziran'dan itibarıyla Show TV Ana Haber'i Veda Etti ve yerine Jülide Ateş sunmaktadır.

    Etiketler: Ece Üner kimdir , Ece Üner kaç yaşında
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