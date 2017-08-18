'Ben sahte değil, gerçeğiyim! Aklınızda bir şey kalmasın'

Şarkıcı Ece Seçkin, Manavgat’ın Kızılağaç bölgesindeki bir otelde düzenlenen gecede sahneye çıktı. Plajda hazırlanan sahnede şarkılarını seslendiren Ece Seçkin’in konserine ilgi yoğun oldu. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Ece Seçkin, geçen pazar günü Yalova Çınarcık’ta bir beach kulüpte kendisi diye başka birinin sahneye çıkarıldığını söyledi. Bu kadının ’çakma’ olduğunu söyleyen Ece Seçkin, "Duymuşsunuzdur, birini benim adımla sahneye çıkarmışlar. Olmaz olmaz demeyeceksiniz, insanın başına her şey geliyor" dedi.

İş yoğunluğunun arasında 2 günlük tatil molası verdiğini, bunu da Kaş İlçesi civarında tekneyle gezerek değerlendirdiğini anlatan Ece Seçkin şöyle dedi:

"Telefonum susmuyor. ’Allah Allah, niye bu kadar çok arıyorlar acaba beni’ diyorum. Meğerse, ben tatilde falan değilmişim, Çınarcık’ta konserdeymişim o sırada. Birisi çıkmış sahneye, bayağı bayağı benim şarkılarımı söylüyor, ’Ece Seçkin sahnede’ diye haberler geliyor bana. Bakıyorum, denizin ortasındayım. Sonra dediler Ece Seçkin sahte çıktı. Ben sahtesi değilim, ben gerçeğiyim. Aklınızda soru işareti kalmasın."

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ece Seçkin, hareketli şarkılarla plajdaki konser alanını dolduran tatilcileri coşturdu.