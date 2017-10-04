Ece Mumay'a büyük ilgi

“Belki Bir Gün”, “Vazgeç Gönül” ve yakında resmen piyasaya çıkacak “Gitmem” single’ları yayınlanan Ece Mumay, Temmuz ayında Dalaman’ın Sarsala koyunda deniz üstüne kurulan sahnede başlayan yaz konserlerini Muğla ve Datça’da verdiği iki konserle tamamladı.

Bu hafta “en iyi çıkış yapan” kategorisinde Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen Ece Mumay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Üniversite’ye Hoşgeldin” konserini gerçekleştirdi. Yılsonuna doğru çıkacak sekizi kendi söz ve bestelerinden oluşan 10 parçanın yer alacağı albümünden parçalar seslendiren Ece Mumay, konserde sevilen pop şarkılarına da yer verdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği, Kötekli Pazar Alanı’nda yapılan konseri yakaşık 5 bin kişi izledi.

Konserde bir konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Zağlı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün’ün isteğiyle çok iyi bir çıkış yapan genç sanatçıyı sizlerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Ece Mumay da, daha çok yeni olmasına rağmen şarkılarının ezbere söylenmesinden ve kendisine eşlik edilmesinden büyük onur duyduğunu belirtti. Mumay “Hiçbir konserinde görmediği coşkuyu yaşadığını” da sözlerine ekledi.

Daha sonra Datça Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran yaklaşık 1000 kişiye “Eğitime Merhaba” adlı konserini gerçekleştiren Ece Mumay, burada da Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar bir konuşma yaptı. Uçar, “Datça’da Atatürk’ün izinde olan gençlik; sorgulayan, ülkesini ve yurdunu seven bir anlayışla eğitimini gerçekleştiriyor. Biz de gençliğin moral değerlerini yükseltmek için var gücümüzle

çalışıyoruz” dedi.

Bu yaz ilk kez gerçekleştirdiği açık hava konserlerinden büyük keyif aldığını belirten Ece Mumay,sahne çalışmalarını konservatuvar eğitimini aksatmadan sürdürmeye çalıştığını söyledi. Ece Mumay, 21 Ekim'de Yenikapı Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.

ALTIN KELEBEK NE ZAMAN VERİLİYOR?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri için internetten yapılan ilk tur oylama 16 Ekim'e kadar sürecek. 23 Ekim’de final için yarışmaya hak kazanan her kategorideki 5’er aday açıklanacak. 5’er aday arasındaki ikinci tur oylama ise 23 Ekim’de başlayacak ve 17 Kasım’da sona erecek. Adaylar 10 Aralık’ta yapılacak törenle ödüllerine sahip olacak.