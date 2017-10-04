Hürriyet>Kelebek Magazin>Keyif Haberleri>Ece Mumay'a büyük ilgi

Ece Mumay'a büyük ilgi

'Vazgeç Gönül' adlı ikinci single’ıyla müzik piyasasına hareketli bir giriş yapan genç pop şarkıcısı Ece Mumay, yaz sezonunu Muğla ve Datça’da verdiği açık hava konserleriyle kapattı. Mumay bu sene verilecek Pantene Altın Kelebek ödüllerinde 'En çıkış yapan' sanatçı kategorisinde aday oldu. 

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 15:00

 
“Belki Bir Gün”, “Vazgeç Gönül” ve yakında resmen piyasaya çıkacak “Gitmem” single’ları yayınlanan Ece Mumay, Temmuz ayında Dalaman’ın Sarsala koyunda deniz üstüne kurulan sahnede başlayan yaz konserlerini Muğla ve Datça’da verdiği iki konserle tamamladı.
 
Bu hafta “en iyi çıkış yapan” kategorisinde Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen Ece Mumay, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Üniversite’ye Hoşgeldin” konserini gerçekleştirdi. Yılsonuna doğru çıkacak sekizi kendi söz ve bestelerinden oluşan 10 parçanın yer alacağı albümünden parçalar seslendiren Ece Mumay, konserde sevilen pop şarkılarına da yer verdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği, Kötekli Pazar Alanı’nda yapılan konseri yakaşık 5 bin kişi izledi. 
 
Konserde bir konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Zağlı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Gürün’ün isteğiyle çok iyi bir çıkış yapan genç sanatçıyı sizlerle buluşturduğumuz için çok mutluyuz” dedi. Ece Mumay da, daha çok yeni olmasına rağmen şarkılarının ezbere söylenmesinden ve kendisine eşlik edilmesinden büyük onur duyduğunu belirtti. Mumay “Hiçbir konserinde görmediği coşkuyu yaşadığını” da sözlerine ekledi.
Ece Mumaya büyük ilgi
 
Daha sonra Datça Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran yaklaşık 1000 kişiye “Eğitime Merhaba” adlı konserini gerçekleştiren Ece Mumay, burada da Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar bir konuşma yaptı. Uçar, “Datça’da Atatürk’ün izinde olan gençlik; sorgulayan, ülkesini ve yurdunu seven bir anlayışla eğitimini gerçekleştiriyor. Biz de gençliğin moral değerlerini yükseltmek için var gücümüzle
çalışıyoruz” dedi.
 
Bu yaz ilk kez gerçekleştirdiği açık hava konserlerinden büyük keyif aldığını belirten Ece Mumay,sahne çalışmalarını konservatuvar eğitimini aksatmadan sürdürmeye çalıştığını söyledi. Ece Mumay, 21 Ekim'de Yenikapı Meydanı’nda sevenleriyle buluşacak.
 
ALTIN KELEBEK NE ZAMAN VERİLİYOR?
 
Pantene Altın Kelebek Ödülleri için internetten yapılan ilk tur oylama 16 Ekim'e kadar sürecek. 23 Ekim’de final için yarışmaya hak kazanan her kategorideki 5’er aday açıklanacak. 5’er aday arasındaki ikinci tur oylama ise 23 Ekim’de başlayacak ve 17 Kasım’da sona erecek. Adaylar 10 Aralık’ta yapılacak törenle ödüllerine sahip olacak.

Son Güncelleme :
Etiketler: Ece Mumay , Vazgeç Gönül , KELEBEK
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri