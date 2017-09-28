Ece Erken'i kızdıran yorum

2 yıl önce oğlunun babası Serkan Uçar'dan boşandıktan sonra gönül işlerine ara veren Ece Erken'in New York'taki görüntüleri takipçilerinin diline düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü sunucuyu acımasızca eleştirip 'Ece ile yakışmamışlar, o adamla zengin diye görüşmüştür' yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar da Ece Erken'in geçmişte yaptığı evlilikleri hatırlatarak 'İlk eşi de çok zengindi. Ne bileyim para için olsa onunla otururdu. Yakışıklıydı da! Ece'nin peşinde deli olmuştu adam' mesajıyla ünlü sunucuya destek verdi.

Ece'den eleştirilere yanıt

Yapılan yorumlara cevap veren Ece Erken, kendisini savunan bir takipçisine 'Bu kadar kötü düşünen, kötü kalpli insanın arasında sizin gibileri görmek mutluluk verici. Güzel bakan, güzel görür. İnsanlar o kadar mutsuz ki başkalarının mutsuzluklarıyla besleniyorlar. Allah yardımcıları olsun. Çok şükür para odaklı yaşamadığımı beni tanıyanlar bilir' mesajıyla yanıt verdi.

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