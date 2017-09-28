Ece Erken'den Nazım Torbaoğlu açıklaması

2 yıl önce oğlunun babası Serkan Uçar'dan boşandıktan sonra gönül işlerine ara veren Ece Erken'in New York'taki görüntüleri takipçilerinin diline düştü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları ünlü sunucuyu acımasızca eleştirip 'Ece ile yakışmamışlar, o adamla zengin diye görüşmüştür' yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar da Ece Erken'in geçmişte yaptığı evlilikleri hatırlatarak 'İlk eşi de çok zengindi. Ne bileyim para için olsa onunla otururdu. Yakışıklıydı da! Ece'nin peşinde deli olmuştu adam' mesajıyla ünlü sunucuya destek verdi.
Ece'den eleştirilere yanıt
Yapılan yorumlara cevap veren Ece Erken, kendisini savunan bir takipçisine 'Bu kadar kötü düşünen, kötü kalpli insanın arasında sizin gibileri görmek mutluluk verici. Güzel bakan, güzel görür. İnsanlar o kadar mutsuz ki başkalarının mutsuzluklarıyla besleniyorlar. Allah yardımcıları olsun. Çok şükür para odaklı yaşamadığımı beni tanıyanlar bilir' mesajıyla yanıt verdi.
ARKADAŞ DAHİ OLAMAYIZ
Ece Erken, Nazım Torbaoğlu'nun evli olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir açıklama daha yaptı:
"Yaklaşık 2.5 yıldır bilindiği üzere hayatımda kimse yok. Adına ilişki denilebilecek, erkek arkadaşım diyebileceğim kimse hayatıma girmedi. Arkadaş grubumda Nazım Bey ile kısa süreli tanıma, tanışma dönemi esnasında bana ve çevreme 2 yıl önce boşanmış olduğunu ve hatta bir yıl öncesine kadar başka biriyle birlikte olduğu onunla da ayrıldığını söylemiştir. Bunun üzerine bir süre ilişki boyutunda olmayan bir arkadaşlığım olmuştur...
Anlaşamayacağımı anlayıp arkadaşlığımızı bitirmişimdir. Değil evli erkekle, 2 yıldır boşanma davası olan ve yarın boşanacağını öğrendiğim Nazım Bey ile sevgiliyi bırakın arkadaş bile olmayacağımı tüm yakın çevrem bilir, kendisi çok iyi bir insandır ama beni kaybetmemek adına bazı şeyleri gizlemiş olması beni kırmıştır..."
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