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    35 gün oldu, hâlâ uyanamadı

    İHA
    04.09.2017 - 10:43 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 10:45

    Adana'da 31 Temmuz'da çıkan tartışma sonrası erkek arkadaşının kullandığı kamyonet altında kalarak ağır yaralanan 23 yaşındaki Ece Çelik'in, yoğun bakımındaki tedavisi devam ediyor.

    31 Temmuz Pazartesi günü, Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Ece Çelik, arkadaşı İbrahim D. tarafından evine getirilmiş, araçtan inmek üzereyken Hakan Ç. ile arkadaşlarının gelmesiyle çıkan tartışmada kamyonetin altında kalmıştı.

    Ece Çelik, ağır yaralı olarak önce özel bir hastaneye daha sonra da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Beyin Cerrahı Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

    Çelik, beyin ameliyatı olduktan sonra 16 gün boyunca unutuldu. Beyinden alınan bazı kemikler ise beyne baskı yapmaması için karın bölgesine yerleştirildi. 16 gün sonra Ece Çelik uyandırıldı ancak hala kendine gelemedi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çelik'in komada olduğu öğrenildi.

    Bu arada, Çelik'e çarptığı ileri sürülen İbrahim D. ise önce serbest kalmış, sonra ev hapsi verilmiş, daha sonra ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Ece Çeliki kamyonetle ezdiği iddia ediliyordu... Ev hapsiEce Çelik'i kamyonetle ezdiği iddia ediliyordu... Ev hapsi

    Etiketler: ece çelik , kadına şiddet , ADANA
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