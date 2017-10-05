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ECB ziyaretçi merkezi açıldı

Hürriyet Haber
05.10.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Frankfurt'taki binasında oluşturulan ziyaretçi merkezi açıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Banka'nın yeni binasını açtı.

"Avrupa birçok başarı elde etti ancak daha yapılması gereken çok şey var." diyen Draghi, ziyaretçileri ECB'ye davet etti.

Draghi, ECB'nin Frankfurt'taki binasında oluşturulan ziyaretçi merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, bu merkez sayesinde yalnızca Avrupa'dan değil tüm dünyadan gelen ziyaretçilerin ECB’yi daha yakından tanıma ve yapılan çalışmalara ilişkin daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Bankaya geçen yıl 15 bin ziyaretçinin geldiğini ifade eden Draghi, bu yılın ilk yarısında gelen konuk sayısının da bankaya olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

"YILDA 40 BİN KİŞİ BEKLİYORUM"

Draghi, 4 ana bölümden oluşan ziyaretçi merkezine yıllık 40 bin kişinin gelmesini beklediklerini dile getirerek, "İlk bölüm olan 'sürdürmek', para politikasının avronun değerli olmayı sürdürmesine bakıyor. İkinci bölüm olan 'korumak', ECB'nin finansal istikrarı teşvik etme ve bankaları denetleme rolünü ele alıyor. Üçüncü bölüm 'birleştirmek', bankanın ödeme sistemlerini geliştirme ve avro banknotları tedarik etme görevlerini vurguluyor. Dördüncü bölüm olan 'başarı' Avrupa'nın başarılarını ve küreselleşmiş bir dünyadaki yerimizi vurguluyor." dedi.

Draghi, ziyaretçi merkezinin dinlemek ve halktan geribildirim istemek için bir kanal olduğuna işaret ederek, "Vatandaşları hizmetle bağlamanın bir yolu. Vatandaşlarımızla tanışmak için ayrıcalıklı bir alanımız var." diye konuştu.

Mario Draghi, ziyaretçi merkezinde sınır dışı edilen Yahudiler anısına da bir yer ayrıldığını bildirdi.

Etiketler: Mario Draghi , ecb , Avrupa Merkez Bankası
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