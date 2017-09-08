'ECB yetkilileri varlık alımlarının azaltılması konusunda mutabakata vardı'

ECB yönetim kurulundaki görüşmeler hakkında doğrudan bilgi sahibi olan iki kaynak, dün yapılan toplantıda varlık alımlarının azaltılması için dört seçeneğin ele alındığını söyledi.

Bu seçenekler arasında varlık alımlarının ayda 40 veya 20 milyar euroya indirilmesi ve varlık alım süresinin altı veya dokuz ay uzatılması bulunuyor. Kaynaklar seçeneklerin bunlarla sınırlı olmadığına da dikkat çekti.

Kaynaklar, atılacak adımın geniş çaplı mutabakat sonucu kararlaştırılmasının gerektiğini belirterek, ECB içinde daha önce görüldüğü gibi kamuoyu önünde ifade edilen görüş ayrılıkları ve kamplaşmadan kaçınmaya çalışıldığına işaret etti.

ECB'nin eski kararlarını, merkez bankasını oluşturan euro bölgesi ülkeleri arasından muhalif olan ulusal merkez bankaları, hatta ECB yönetim kurulunun kendisi de eleştirmişti.

ECB konu hakkındaki sorulara cevap vermeyeceğini belirtti.

ECB dünkü toplantısında euronun değer kazanmasının endişe verici olduğunu belirterek aşırı gevşek para politikasında değişikliğe gitmemiş, temel politika aracı olan 2 trilyon euroyu aşan büyüklükteki varlık alım programı hakkında ise Ekim ayında karar alacağını belirtmişti.

ECB yetkilileri dünkü toplantıda aylık alım tutarlarını ve sürenin ne kadar uzatılacağını ele almış olsalar da, görüşme asıl olarak program sonunda satın alınmış varlık stokunun toplamına odaklandı.

Kaynaklar ele alınan aylık varlık alım tutarlarının, gelecek yıl itibariyle ayda 15 milyar euroya yaklaşacak olan vadesi dolan tahvillerden kaynaklanan geliri de içerdiğini belirtti.

Kaynaklar ayrıca faizlerin varlık alım programı tamamlanmadan yükseltilmeyeceğini belirtti. Yani, programda yapılacak her süre uzatımı faiz artırımını o kadar ötelemiş olacak.