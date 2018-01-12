Ebru'dan özür diledi

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe’nin barışmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ortaç, “Yıldız, Sezen’e giderek çok iyi yaptı, çok sevindim” dedi. Ebru Gündeş ile yıllardır dargın olan Ortaç, “Ebru beni bugün çağırsa koşarak giderim. ‘Ben sana ne yaptım, senden özür dilerim’ derim” diye konuştu. Özeleştiri de yapan Ortaç, “Bende de arıza var. Siyaset, politika gibi işler bana hep uzak oldu. Ben de ona çok destek olmadım, sanırım o da buna kızdı” dedi.