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Ebru Yaşar'ın eşine 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması

Dinçer GÖKÇE
31 Temmuz 2017 - 09:40Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 12:38

Şarkıcı Ebru Yaşar'ın eşi Necat Gülseven ile Türkiye'nin önde gelen bir bakliyat firmasının sahipleri, İstanbul Beykoz'da satışı yapılan bir villa nedeniyle karşı karşıya geldi. Bakliyat firması varisi İbrahim A., 8.1 milyon TL'ye aldıkları villanın tapusunu alamadıklarını belirtti, Mersin'de suç duyurusunda bulundu. Gülseven'in avukatı ise iddia için 'soyut ve iftira' açıklaması yaptı.

İddialara göre İbrahim A. (30) İstanbul Beykoz'da bir villa almak istedi. Necat Gülseven'in bir arkadaşına ait villanın satışı için 7.5 milyon TL'ye anlaşıldı. YineEbru Yaşarın eşine nitelikli dolandırıcılık suçlaması
İbrahim A.'nın iddiasına göre ödemenin 3 milyon 160 bin TL’lik kısmı banka yolu ile 4 milyon 640 bin TL’lik kısım ise Necat Gülseven'e verildi. Haziran 2016’da başlayan ödeme süreci Kasım ayında tamamlandı.

Ödeme sonrası bir türlü tapuyu alamadığını belirten İbrahim A., Gülseven hakkında 'silahla tehdit, nitelikli dolandırıcılık ve yağma' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Tapu ve villa üzerinde tedbir olduğuna dair gönderilen mahkeme kararının sahte olduğu belirtildi.

Gülseven'in avukatı Aydın Mollaoğlu ise, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede, öncelikle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini istedi. 7 Haziran tarihli dilekçede, suçlamalara ilişkin ise özetle “İddialar soyut ve mesnetsiz. İleri sürülen iddialar kendi içinde çelişkili ve iftiradır” denildi.

Başvuruda, müvekkili G.’nin İbrahim A.ya bir borcu olmadığı gibi A.’nın babası ve amcasının müvekkiline borçlu olduğu öne sürüldü.
Ebru Yaşarın eşine nitelikli dolandırıcılık suçlaması
Savcılık dosyasına sunulan tapu örneği ve mahkeme kararının sahte olduğu belirtiliyor.

Ebru Yaşarın eşine nitelikli dolandırıcılık suçlaması

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Etiketler: Necat Gülseven , Şarkıcı Ebru Yaşar , Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
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