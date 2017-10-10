Ebru Şallı’dan 70 bin TL istiyor

Akkuş’un avukatları İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçede “Evlilik birliği devam ederken müvekkilim Uğur Akkuş ile birlikte olan ve basına sürekli müvekkilim aleyhinde beyanlarda bulunan davalıdan 70 bin TL manevi tazminat talebinin talep tarihi itibariyle yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin kusurlu olan davalıya yükletilmesine karar verilmesini talip ve istirham ederiz” denildi.

Akkuş dilekçeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, Bodrum’da lüks bir teknede Temmuz 2017’de görüntülenmiş ve ertesi gün ortak bir açıklama yaparak ilişkilerini açıklamıştı. Çift beş aydır birlikte.