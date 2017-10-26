Ebru Şallı hamile mi? Eski eşinden uyarı geldi!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aile arasında imam nikahı kıydığı iddia edilen çiftin İstinye'de birlikte yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

Bugün ‘Duymayan Kalmasın’ programı Ebru Şallı'nın hamile olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili Şallı ve Akkuş cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Annesi imam nikâhına gitmedi

Aile arasında gerçekleşen imam nikâhına Ebru Şallı annesi Şefiye Şallı'yı da çağırdı. Böyle bir ortamda bulunmak istemediğini söyleyen Şefiye Şallı, kızının imam nikâhına gitmedi. Ebru Şallı ise annesine Uğur Akkuş'a çok âşık olduğu için her türlü zorluğa katlandığını söyledi.

Harun Tan'dan uyarı geldi

Ebru Şallı'ya bir uyarı da eski eşi Harun Tan'dan geldiği iddia edildi. Tan'ın çocukları Beren ve Pars’ın bu süreçte psikolojilerinin etkilenmesini engellemek için Şallı'yı uyardığı iddia edildi.