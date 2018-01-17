Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in davasÄ±nda rapor tartÄ±ÅŸmasÄ±

EBRU GÃ¼ndeÅŸ'in avukatÄ± dosyaya gelen ve ek yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten bilirkiÅŸi raporunun bilimsellikten uzak olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rerek yeni bir bilirkiÅŸi heyetinden rapor alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme ise raporun bilimsel temellere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek, diÄŸer sanÄ±k HakkÄ± SÃ¼ha GÃ¶kdemir yÃ¶nÃ¼nden de aynÄ± heyetten rapor alÄ±nmasÄ±na karar verdi.



Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len davada sanÄ±klar ve Ebru GÃ¼ndeÅŸ'in avukatlarÄ± hazÄ±r bulundu. TadilatÄ± yapan sanÄ±k HakkÄ± SÃ¼ha GÃ¶kdemirâ€™in avukatÄ± mazeret bildirirken, katÄ±lan Ã‡evre ve Åžehircilik Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼ temsilen kimse duruÅŸmaya gelmedi.



AVUKAT: BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ° RAPORU BÄ°LÄ°MSELLÄ°KTEN UZAK, YENÄ°DEN RAPOR ALINSIN

SanÄ±k Ebru GÃ¼ndeÅŸâ€™in AvukatÄ± BegÃ¼m Can GÃ¼rel, geÃ§tiÄŸimiz celse sunulan bilirkiÅŸi raporuna itiraz ederek, "BilirkiÅŸi kendini hÃ¢kim yerine koyarak, yetki sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸarak hukuki tasnifte bulunmuÅŸtur. Ä°ddianamede dahi yer almayan birtakÄ±m kanun maddelerine dayanarak bÃ¶ylesi hukuki tasnife girmiÅŸ olmasÄ± kabul edilebilecek bir ÅŸey deÄŸildir. TaraflÄ±, bilimsellikten uzak, bÃ¶ylesi bir raporu ben meslek hayatÄ±mda gÃ¶rmedim. Rapor gerekÃ§eli karar gibi taraflÄ±dÄ±r, yok hÃ¼kmÃ¼nde sayÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Yeniden bilirkiÅŸi raporu alÄ±nmalÄ±dÄ±r. KaldÄ± ki bilirkiÅŸi hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunduk. DosyanÄ±n yeni bir heyete tevdi edilerek yeni rapor alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi.



MAHKEME: RAPOR BÄ°LÄ°MSEL

Ebru GÃ¼ndeÅŸâ€™in avukatÄ±nÄ±n raporun bilimsel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek yeni rapor alÄ±nmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki talebi Ã¼zerine, raporun bilimsel olduÄŸunu savunan mahkeme, diÄŸer sanÄ±k HakkÄ± SÃ¼ha GÃ¶kdemir yÃ¶nÃ¼nden de aynÄ± heyetten rapor alÄ±nmasÄ±na karar verdi. Mahkeme, bu hususta ÅŸu cÃ¼mleleri tutanaÄŸa geÃ§irdi:



"Her ne kadar dosyamÄ±zda gÃ¶revli bilirkiÅŸiler hakkÄ±nda sanÄ±k Ebru GÃ¼ndeÅŸ mÃ¼dafileri tarafÄ±ndan suÃ§ duyurusunda bulunulmuÅŸ ise de bilirkiÅŸi heyetinin gÃ¶revi, yapÄ±da var olduÄŸu iddia edilen aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ± tespit etmek. Bununla birlikte Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nÄ±n ve BoÄŸaz'da bulunan yapÄ±lar, Ã¶zel nitelikleri itibari ile ayrÄ±ca Ã¶zel kanunlarÄ±n alanÄ±na girme ihtimali bulunduÄŸundan hem 2863 sayÄ±lÄ± hem de 2918 sayÄ±lÄ± Yasa kapsamÄ±nda deÄŸerlendirme yapmaktÄ±r. Bu aÃ§Ä±dan raporda, yapÄ±nÄ±n daha Ã¶nceki onaylÄ± projeleri ve suÃ§ tarihine kadar geÃ§irmiÅŸ olduÄŸu tÃ¼m aÅŸamalarÄ±n ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak deÄŸerlendirildiÄŸi, bilimsel verilere dayalÄ± olarak aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±, bu itibarla mahkememizce bir gÃ¶revi ihmal ÅŸÃ¼phesi oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmakla bilirkiÅŸiler hakkÄ±nda yapÄ±lan suÃ§ duyurusu akÄ±betinin beklenmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na..."



DuruÅŸma eksiklerin giderilmesi iÃ§in ertelendi.



3 YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI Ä°STENÄ°YORÂ

Reza Zarrab, KanlÄ±ca sahilinde Ã¼Ã§ yalÄ±dan oluÅŸan Mehmet Arif Bey yalÄ±larÄ±ndan ikisini 2011 yÄ±lÄ±nda satÄ±n alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eÅŸi Ebru GÃ¼ndeÅŸ Sarraf Ã¼zerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapÄ±lan yalÄ±larda tadilat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. TadilatÄ±n 2960 SayÄ±lÄ± BoÄŸaziÃ§i Kanunu'na aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esi ile Reza Zarrab ve Ebru GÃ¼ndeÅŸ hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, yalÄ±larda bina boyunca asansÃ¶r yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bina cephesinde doluluk ve boÅŸluk oranlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸinin tespit edildiÄŸi belirtildi.



Ä°ddianamede ÅŸÃ¼pheliler Reza Zarrab, Ebru GÃ¼ndeÅŸ ve tadilat iÅŸlemlerini yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen HakkÄ± SÃ¼ha GÃ¶kdemir hakkÄ±nda KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu'na aykÄ±rÄ±lÄ±k suÃ§undan 6 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

REZA ZARRABâ€™IN DOSYASI AYRILMIÅžTI

ABDâ€™de bulunan Reza Zarrabâ€™Ä±n ifadesi alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dosyasÄ± eÅŸi Ebru GÃ¼ndeÅŸ ve diÄŸer sanÄ±k HakkÄ± SÃ¼ha GÃ¶kdemirâ€™in dosyasÄ±ndan ayrÄ±larak ayrÄ± bir esasa kaydedilmiÅŸti.





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