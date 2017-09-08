Eber'de yapılıyor, tüm Avrupa'ya ihraç ediliyor

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nden bağ kamışı toplayan bölgedeki köylüler, elde ettikleri gelirle ailelerini geçindiriyor. Buradan toplanan kamışlar, özellikle izolasyon malzemesi olarak Avrupa ülkelerinden ilgi görüyor.

Kamış ihracatı yapan Adem Kılınç yaptığı açıklamada, 17 yıldır köylülerden aldıkları kamışları gerek yurtiçi gerekse yurtdışına gönderdiklerini söyledi. Kılınç, "Köylüler Eber Gölü'nden kestikleri kamışı bize getiriyor. Sezon sonunda bunları depoluyor, ardından da taleplere göre istenen yere gönderiyoruz" diye konuştu.

Kasım-Nisan döneminde toplanan kamışları, Mayıs'tan itibaren temizleyip desteler haline getirdiklerini anlatan Kılınç, "Öncelikle yurtdışından gelen talepleri karşılıyoruz. Kamışları ağırlıklı olarak Hollanda ve Almanya'ya gönderiyoruz. Bu ülkelerde kamışlar çatı izolasyonunda ve ısı yalıtımında kullanılıyor. Sadece biz yılda 80-100 bin bağ gönderiyoruz. Bu bölgeden ihracat yapan 3-4 şirket daha bulunuyor. Yaklaşık 300 bin bağ gönderiliyor" dedi.

Yurtiçinden talebin de son yıllarda arttığına işaret eden Kılınç, "Özellikle sahil kentlerinde kameriye, gölgelik ve 'Moğal evleri' diye tabir edilen farklı mimari yapılarda kullanılmak üzere talep geliyor. Son dönemde kamıştan yapılan şark köşesine de ilgi arttı. Müşterinin ihtiyacına göre ürün gönderiyoruz" diye konuştu.

Ülkenin önemli sulak alanları arasında yer alan Eber Gölü'nün yaban hayatı için önemli olduğuna dikkati çeken Kılınç, şunları kaydetti:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünün izni çerçevesinde, kuşların yuva yapma zamanı dışında kesim yapılıyor. Başka bir gelirimiz yok. Ancak göl maalesef ölmek üzere. Su seviyesi azaldı. Eber'e gelen su kaynakları tıkandı. Şu anda bataklık seviyesinde. 15 bin kişi bu gölün etrafından ekmek yiyor. Eber Gölü'nün içinde bulunduğu durum hepimizi üzüyor"