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EBA Scratch ve blockly nedir? Nereden giriş yapılır?

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

EBA Scratch ve blockly uygulamaları, geleceğimizi oluşturan çocuklara kod yazmayı öğretecek, ve yazılım kültürü oluşturacak. Peki, EBA Scratch ile blockly uygulaması nasıl kullanılır? İşte, kodlama dilini öğrenmek isteyen çocuklar ile ailelerinin yakından ilgilendiği EBA blockly ve Scratch nasıl kullanılır? İşte, uygulamalar hakkında merak edilen bazı detaylar

EBA Scratch ve Blockly arayüzleri, teknolojiye meraklı ancak kodlama dilini bilmeyen gençlere dil öğretmeye devam ediyor.  Peki, EBA Scratch ve Blockly uygulamasına nereden erişilir? İşte, EBA üzerinden sunulan bu hizmetler hakkında bazı bilgiler

EBA SCRATCH NEDİR?

Scratch yazılım geliştirme platformu ve programlama dili çocukların bilgisayar programlamaya ilk adımları atmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Geliştirme işlemi MIT Media Lab the Lifelong Kindergarten Group tarafından yapılmaktadır. Burada size sunulan Türkçe malzemeler (Scratch ın Türkçe komutları ve Scratch hakkındaki e-eğitim) tamamen ÜMİT ASLAN tarafından geliştirilmiştir. Malzemeleri iyileştirme ve değişik uzman ve kullanıcı gruplarıyla bu malzemeleri değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Scratch uygulamasını kullanmak isteyen öğrenciler, sitenin ana sayfasında yer alan videodan faydalanabilecek.

EBA SCRACTH İÇİN TIKLAYINIZ

EBA BLOCKLY NEDİR?

Blockly Games programlamayı öğreten bir dizi eğitici oyundur. Daha önceden bilgisayar programlama deneyimi olmayan çocuklar için tasarlanmıştır. Oyuncular, oyunların sonuna gelindiğinde, geleneksel metin tabanlı dilleri kullanmaya hazır olacaktır.

Blockly Games, geleceğin programcılarını teşvik etmek için Google tarafından yürütülen bir projedir. Oyunlar, oyuncunun hızını kendi ayarlayabileceği ve kendi kendine öğrenebileceği şekilde tasarlanmıştır.

EBA BLOCKLY İÇİN TIKLAYINIZ

 

Etiketler: scracth
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